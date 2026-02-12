„They will return soon“ – Gerücht schürt Hoffnung auf alte Pokémon-Klassiker für die Switch

Es ist seit Jahren ein Kritikpunkt vieler Fans: Pokémon-Titel der ersten bis siebten Generation lassen sich auf aktueller Nintendo-Hardware praktisch nicht offiziell spielen. Weder bietet Nintendo entsprechende Klassiker über Nintendo Switch Online an, noch sind die Spiele regulär im Nintendo eShop erhältlich.

Wer etwa Pokémon Feuerrot oder Pokémon Blattgrün spielen möchte, ist bislang auf teure Gebrauchtmodule und entsprechende Hardware angewiesen. Das geht ins Geld – logisch. Und eigentlich unnötig.

Neue Gerüchte machen Hoffnung

Nun sorgt ein neues Gerücht für Bewegung. Der bekannte Insider Riddler Khu veröffentlichte auf Twitter einen kryptischen Hinweis mit den Worten „they will return soon“ samt Cover-Art von Feuerrot und Blattgrün.

Kurz darauf sprang ein weiterer Insider ein: Necrolipe, „Editor-in-Chief“ der Nintendo-Seite Universo Nintendo, will bestätigt wissen, dass die Spiele tatsächlich für die Switch erscheinen sollen – allerdings nicht im Rahmen von Nintendo Switch Online.

Stattdessen sollen die Klassiker angeblich als separate Ports verkauft werden. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre das nachvollziehbar: Ältere Pokémon-Spiele gelten als extrem verkaufsstark und begehrt. Warum also im Abo-Modell anbieten, wenn Einzelverkäufe deutlich höhere Einnahmen versprechen? Für Fans wäre das dennoch ein zweischneidiges Schwert.

Vorsicht bei Leaks

Allerdings bleibt Skepsis angebracht. Riddler Khu ist zwar in der Szene bekannt, liegt jedoch nicht immer richtig. Necrolipe genießt als Branchenkenner zwar mehr Vertrauen, eine offizielle Bestätigung von Nintendo steht aber weiterhin aus. Spätestens zum Pokémon Day am 27. Februar sollten wir aber mehr wissen. Was haltet ihr von den Gerüchten?

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon: Let’s Go, The Pokémon Company