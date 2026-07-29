Durchgesickert: Der erste große DLC zu Pokémon Pokopia erscheint schon in wenigen Tagen

Nach der großen Nintendo Direct im Juni warten viele Fans sehnsüchtig auf handfeste Informationen zum Erweiterungspaket von Pokémon Pokopia. Jetzt gibt es jedoch neue Hinweise: Ein geleakter Werbespot soll den Veröffentlichungstermin des ersten großen DLCs verraten haben.

Demnach könnte die Erweiterung rund um die neue Region Blubbmeeria bereits am 5. August 2026 erscheinen.

Werbespot verrät offenbar den Termin

Wie Serebii berichtet, wurde in Japan ein neuer Werbespot zu Blubbmeeria veröffentlicht. Darin wird der 5. August 2026 als Erscheinungstermin genannt. Weitere Details liefert die Werbung allerdings nicht.

Kurz darauf wurde der Beitrag, in dem der Termin veröffentlicht wurde, jedoch auf privat gestellt. Das deutet darauf hin, dass es sich um eine versehentliche, zu frühe Veröffentlichung gehandelt haben könnte. Eine offizielle Bestätigung von Nintendo steht bislang noch aus.

Sollte sich der Termin bewahrheiten, müssen Fans aber nicht mehr lange auf die erste große Erweiterung warten.

Unterwasserwelt als Vorgeschmack auf Wind and Welle

Bereits bekannt ist, dass Blubbmeeria eine komplett neue Unterwasserregion einführt. SpielerInnen dürfen sich auf Erkundungstouren unter Wasser, neue Wasser-Pokémon sowie passende Möbel und Outfits freuen. Frühere Leaks sprachen außerdem von neuen kosmetischen Accessoires wie Krawatten, Flügeln und Hüten.

Die Attacke Taucher wird allen Spielern als kostenloses Update zur Verfügung gestellt. Wer jedoch die neue Unterwasserregion vollständig erkunden möchte, benötigt den kostenpflichtigen Erweiterungspass. Dieser umfasst insgesamt drei DLC-Pakete, von denen das zweite noch für Ende 2026 geplant ist. Das dritte und letzte Kapitel soll 2027 folgen und unter anderem eine komplett neue Stadt sowie weitere Charaktere hinzufügen.

Viele Fans sehen Blubbmeeria außerdem als kleinen Vorgeschmack auf Pokémon Wind und Welle, da beide Spiele Unterwasser-Erkundungen bieten sollen. Ob darüber hinaus tatsächlich eine inhaltliche Verbindung zwischen beiden Titeln besteht, bleibt vorerst reine Spekulation.

via Polygon, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo