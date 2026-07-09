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Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Rhythm Paradise Groove

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Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Rhythm Paradise Groove.

  • Rhythm Paradise Groove (Switch) – 8/9/8/9 [34/40]
  • Crazy Chain: Elpis no Kusari (Switch) – 8/8/8/9 [33/40]
  • Magical Girl Witch Trials (Switch) – 8/9/8/7 [32/40]
  • Mouse: P.I. for Hire (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/8/8 [31/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Rhythm Paradise Groove, Nintendo

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