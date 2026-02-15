Mehrere PlayStation-Klassiker erscheinen auf der Switch 2 und weiteren Konsolen

Der Konsolenkrieg der 90er und 2000er scheint größtenteils vorbei, denn nicht nur erscheinen immer mehr Marken als Multiplattform-Titel. Auch Klassiker der 80er und 90er erscheinen immer häufiger auf den Konsolen der ehemals erbitterten Konkurrenten.

Aktuell auffällig: Immer mehr Spiele der ersten PlayStation erscheinen auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Neu dazu kommt beispielsweise der Action-Adventure-Klassiker Fear Effect 2: Retro Helix. Fear Effect ist eine alte „Square Enix“-Marke, die allerdings unter Square Enix gar nicht zur Anwendung kam. Die Neuauflage erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs.

Das gaben Publisher Limited Run Games und Entwickler Implicit Conversions bekannt. Das Cel-Shaded-3D-Spiel mit vollständig animierten FMV-Hintergründen bekommt neue Komfortfunktionen wie Speicherstände, Rückspulfunktion, Widescreen-Modus, Erfolge und CRT-Filter für ein authentisches Retro-Erlebnis.

Hamster portiert fleißig

Auch Hamster bringt weitere Arcade-Versionen von PlayStation-Spielen auf die Nintendo-Konsole. Neben dem bereits letztes Jahr erschienenen Arcade Archives 2 Ridge Racer und Air Combat 22 erscheint dieses Jahr auch Arcade Archives 2 Rave Racer am 26. Februar 2026 für Switch und Switch 2, aber auch PlayStation und Xbox.

Dazu wurden auf der Nintendo Partner Direct von letzter Woche die „Console Archives“angekündigt – hier ist der „32-Bit-Konsolen“ Snowboard-Titel Cool Boarders als Shadowdrop erschienen. Weitere 32-bit-Konsolen-Titel werden im Rahmen des „Console Archives“-Programm erscheinen, darunter Sonic Wings Special, Dezaemon Plus, Rhapsody: A Musical Adventure, Master of Monsters: Disciples of Gaia, Monster Rancher Hop-A-Bout und UFO: A Day in the Life (nur Japan).

Bislang hat keines dieser Spiele einen Veröffentlichungstermin. Wir gehen davon aus, dass wir die meisten davon bereits in diesem Jahr in der modernen Fassung spielen können.

