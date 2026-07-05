Die erfolgreichsten Gacha-Games im Juni mit Cyberpunk und vielen japanischen Spielen

Auch im Juli gibt es keine großen Überraschungen bei unseren „Gacha Revenue“-Charts. Love and Deepspace kann trotz der Werwolf-CEO-Kontroverse seinen Spitzenplatz verteidigen, während die Wuthering Waves X Cyberpunk Edgerunners Kollaboration das Spiel von Kuro Games auf den zweiten Platz bringt und den Titel auch auf Steam zu einem der erfolgreichsten Gacha-Games macht.

Dahinter gibt es keine großen Überraschungen – das chinesische Naruto Mobile setzt sich in den Top 10 fest, während sich diesen Monat gleich mehrere japanische Spiele gegen die chinesische Übermacht behaupten können, darunter das Action-RPG, mit Puzzle- und Flippermechaniken Monster Strike, der Klassiker Fate/Grand Order und das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket.

Nächsten Monat erscheint Hololive Dreams – genauer am 23. Juli. Die interessantesten Events für den Juli Monat scheinen aktuell Neverness to Everness 1.2 mit Shinku und Tabletop-Minispiel sowie Nikke mit seinem Sommer-Event zu sein – auch wenn das Fussball-Event in Dragon Traveler und Dolphin Wave x Senran Kagura sicherlich auch seine Fans finden wird.

Honkai: Star Rail bereitet sich auf Update 4.4 vor, das am 15. Juli erscheint. „Ein Pfeifen in stiller Verwüstung“ führt den Kampf zwischen Leben und Tod in Planarcadia fort. Ein weiteres Update am 24. Juli führt außerdem die zweite Phase der Kollaboration mit Fate/stay night ein.

Die aktuelle Top 10:

# Trend Game Juni 2026 1 — Love and Deepspace $38.375.000 2 ↑ 2 Wuthering Waves $34.000.000 3 ↓ 1 Genshin Impact $32.330.000 4 ↓ 1 Honkai: Star Rail $28.455.000 5 ↑ 2 Naruto Mobile $24.750.000 6 ↑ 5 Monster Strike $16.400.000 7 ↑ 5 Dragon Ball Legends $15.600.000 8 ↑ 2 Fate/Grand Order $14.015.000 9 ↓ 1 Pokémon TCG Pocket $14.000.000 10 ↓ 1 Neverness to Everness $13.950.000

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

via Gacha Revenue, Bildmaterial: Love and Deepspace, Infold Games, Papergames