„Anime-GTA“ Neverness to Everness knackt 200 Millionen US-Dollar in zwei Monaten

Der erfolgreiche Start von Neverness to Everness setzt sich fort. Wie Publisher Perfect World Games bekannt gegeben hat, hat das Open-World-RPG bis zum 30. Juni bereits mehr als 1,4 Milliarden chinesische Yuan umgesetzt. Das entspricht umgerechnet rund 207 Millionen US-Dollar beziehungsweise etwa 180 Millionen Euro – und das in nur rund zwei Monaten nach der Veröffentlichung am 29. April.

Bereits am ersten Tag erzielte das Spiel Einnahmen von über 100 Millionen Yuan (rund 13 Millionen Euro). Schon im ersten Monat lagen die weltweiten Umsätze sogar über denen des chinesischen Heimatmarktes.

PC und Android führen die Umsatzliste an

Laut dem Finanzbericht (China Economic via Automaton Media) stammen mehr als 60 Prozent der Einnahmen von den PC- und Android-Versionen. Gleichzeitig schaffte es Neverness to Everness mehrfach in die Top 5 der umsatzstärksten iOS-Spiele – sowohl in China als auch weltweit. Auch im PlayStation Store konnte sich das Spiel unter anderem in Japan an der Spitze der Verkaufscharts platzieren.

Trotz des starken Starts rechnet Perfect World Games im ersten Halbjahr noch mit einem Verlust. Grund dafür sind vor allem die hohen Marketingkosten rund um den weltweiten Start und die Open Beta. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass sich die Erfolge von Neverness to Everness ab dem dritten Quartal deutlich in den Geschäftszahlen widerspiegeln werden.

Eine Übersicht der erfolgreichsten Gacha-Games des letzten Monatsfindet ihr übrigens in diesem Artikel bei uns.

Version 1.2 ist bereits verfügbar

Mit einem Umsatz von rund 180 Millionen Euro macht Neverness to Everness bereits jetzt einen erheblichen Anteil am Spielegeschäft von Perfect World Games aus und unterstreicht den erfolgreichen Start der neuen Marke.

Aktuell befindet sich das Spiel bereits in Version 1.2. Alle wichtigen Neuerungen und Inhalte des Updates haben wir euch bereits in einem separaten Artikel zusammengefasst.

via Automaton Media, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio