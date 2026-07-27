Der neue Link-Darsteller verrät etwas, das Zelda-Fans plötzlich alt fühlen lässt

Kaum zu glauben, aber wahr: The Legend of Zelda: Breath of the Wild feiert im nächsten Jahr bereits seinen zehnten Geburtstag. Für viele Fans gilt das Abenteuer bis heute als einer der besten Serienteile überhaupt. Für den künftigen Link-Darsteller Benjamin Evan Ainsworth kam das Spiel damals allerdings noch etwas zu früh.

Im Gespräch mit GamesRadar sprach der junge Schauspieler erstmals über seine Verbindung zur Reihe und verriet, wie er Breath of the Wild ursprünglich erlebt hat.

„Ich hatte damals noch keine Switch.“

Ainsworth, der im kommenden „The Legend of Zelda“-Kinofilm in die Rolle von Link schlüpft, erinnerte sich daran, dass er 2017 noch zu jung war, um selbst auf einer Nintendo Switch spielen zu können.

„Ich kann nicht allzu viel über den Film selbst sagen, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ‚Breath of the Wild‘ herauskam – und das verrät vielleicht mein Alter –, aber ich war damals noch ziemlich jung, als es herauskam, und hatte daher noch keine Switch. Also habe ich im Grunde genommen anderen Spielern beim Spielen zugesehen und mir Walkthroughs angesehen.“

Der Schauspieler wurde 2008 geboren und war damit gerade einmal neun Jahre alt, als Breath of the Wild erschien.

Vom Zuschauer zum Link

Nachdem er schließlich die Rolle des Link übernehmen durfte, beschäftigte sich Ainsworth intensiv mit der Geschichte der Reihe und ihrem mittlerweile fast 40-jährigen Vermächtnis.

„Und dann, als ich das Glück hatte, diese Rolle zu spielen – eine so ikonische Figur –, habe ich zurückgeschaut und mir das 40-jährige Vermächtnis und die Geschichte dieser Figur vor Augen geführt, ebenso wie die vielfältigen Facetten, die unterschiedlichen Geschichten, die verschiedenen Interpretationen und die stimmlichen Darbietungen dieser Figur.“

Und weiter holt er aus: „Ja, ich bin ein großer Fan und einfach total begeistert, denn die Dreharbeiten waren eine großartige Erfahrung. Neuseeland ist ein wunderbarer Ort. Aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Ainsworth durfte zwar noch nicht viel mehr über den Film verraten, schwärmte aber von den Dreharbeiten in Neuseeland, die vielen aus einer bestimmten Fantasy-Trilogie bekannt sein dürften. Der „The Legend of Zelda“-Film soll am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen, nachdem er eine Woche vorverlegt wurde.

via GamesRadar, Bildmaterial: Nintendo