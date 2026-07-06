Das neue „Star Fox“-Spiel greift auch in Deutschland nach den Sternen

Wir blicken zurück auf die Auswertung der aktuellen deutschen Verkaufscharts von GfK Entertainment. Neben Japan und UK erzielt Star Fox auch hierzulande gute Ergebnisse. Jetzt fehlen nur noch die ersten absoluten Zahlen von Nintendo – die gibt es spätestens mit dem nächsten Geschäftsbericht.

In Deutschland war der Rail-Shooter plattformübergreifend das erfolgreichste Spiel der Woche. In den „Switch 2“-Rankings landet Star Fox natürlich auch auf dem Spitzenplatz und verdrängt hier Vorwochensieger The Adventures of Elliot, das auf Rang acht herunterrutscht.

Pokémon-Legenden: Z-A schiebt sich wieder auf Rang zwei vor. Dieser Schwung reicht sogar für den dritten Platz in den plattformübergreifenden Charts, wo Minecraft hinter Star Fox landet.

Nochmal neuen Schwung holte auch 007 First Light, das sich in den PS5-Rankings den ersten Platz zurückholt. Hier fällt The Adventures of Elliot auf Rang sieben zurück. Gothic 1 Remake landet auf Platz zwei. In den „Xbox Series“-Charts führt Forza Horizon 6 weiterhin.

Bildmaterial: Star Fox, Nintendo, Velan Studios