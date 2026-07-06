Das neue „Star Fox“-Spiel greift auch in Deutschland nach den Sternen

Wir blicken zurück auf die Auswertung der aktuellen deutschen Verkaufscharts von GfK Entertainment. Neben Japan und UK erzielt Star Fox auch hierzulande gute Ergebnisse. Jetzt fehlen nur noch die ersten absoluten Zahlen von Nintendo – die gibt es spätestens mit dem nächsten Geschäftsbericht.
In Deutschland war der Rail-Shooter plattformübergreifend das erfolgreichste Spiel der Woche. In den „Switch 2“-Rankings landet Star Fox natürlich auch auf dem Spitzenplatz und verdrängt hier Vorwochensieger The Adventures of Elliot, das auf Rang acht herunterrutscht.
Pokémon-Legenden: Z-A schiebt sich wieder auf Rang zwei vor. Dieser Schwung reicht sogar für den dritten Platz in den plattformübergreifenden Charts, wo Minecraft hinter Star Fox landet.
Nochmal neuen Schwung holte auch 007 First Light, das sich in den PS5-Rankings den ersten Platz zurückholt. Hier fällt The Adventures of Elliot auf Rang sieben zurück. Gothic 1 Remake landet auf Platz zwei. In den „Xbox Series“-Charts führt Forza Horizon 6 weiterhin.
Bildmaterial: Star Fox, Nintendo, Velan Studios
5 Kommentare
Ja einigen die mehr bezahlt haben statt 49€ die tun mir etwas leid.
Ich liebe es.
Hatte am Release eh keine Zeit und hab dann vergangene Woche für 49 Euro bei Amazon zugeschlagen.
Ist eigentlich immer das gleiche Spiel mit physischen Games. In der Woche nach Release einfach für paar Euro weniger kaufen.
In 2 Jahren dann bei Playstation kein Thema mehr....
Aber schön, dass Star Fox Remake so beliebt zu sein. Ist selbst zwar nicht mein Spiel, aber freue mich für nen Kumpel, der großer Fan ist.
In 2 Jahren ist auch PlayStation kein Thema mehr bei mir, wenn man weiterhin so viel Scheiße baut.