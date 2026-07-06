Xbox testet Bericht zufolge Feature zur Digitalisierung physischer Spiele

Den großen Paukenschlag haben sicher die meisten von euch erwartet – vermutlich aber nicht so bald. PlayStation hat kürzlich als erster der drei großen Konsolenhersteller Pläne bekannt gegeben, die Produktion von Spielen auf Disc bis 2028 vollständig einzustellen.

Neben Nintendos Hinwendung zu digitalen Veröffentlichungen und dem Einsatz von Game-Key-Cards und Take-Twos Entscheidung, GTA 6 ausschließlich digital zu veröffentlichen, sind die Aussichten für SammlerInnen aktuell alles andere als rosig. Interessant also, dass gerade Xbox einen Plan zu verfolgen scheint, der ein echter Gewinn sein könnte.

Disc zu Digital

Wie The Verge berichtet, befinde sich eine „Disc-zu-Digital“-Funktion für Xbox derzeit in der Testphase. Zuvor waren im Code der Xbox-PC-App bereits Hinweise auf eine Option namens „enable Disc2Digital“ (Disc-zu-Digital aktivieren) entdeckt worden. Das Funktionsprinzip scheint recht simpel zu sein: Sollte die getestete Version tatsächlich eingeführt werden, erhielten BesitzerInnen eines kompatiblen physischen Spiels eine digitale Lizenz, sobald sie die Disc in eine Xbox-Konsole einlegen und das Spiel installieren.

Die digitale Berechtigung für das Spiel bliebe an die physische Disc gekoppelt und sei von einem Konto auf ein anderes übertragbar. Das bedeutet, dass man Spiele mit Freunden tauschen und zwischen Profilen wechseln könnte – genau wie bei einer herkömmlichen Disc. Natürlich wäre ein Microsoft-Konto erforderlich, um die Spiele für das Disc-zu-Digital-Verfahren zu registrieren. Abgesehen davon scheint es bei dem geplanten Xbox-System aber nur wenige Einschränkungen zu geben.

Laut The Verge könnten Game-Pass-AbonnentInnen ihre umgewandelten Spiele per Streaming nutzen, sofern diese im Xbox Cloud Gaming verfügbar sind. Zudem ließen sich physische Xbox-Spiele dank dieses neuen Systems auch auf dem PC spielen, sofern der Titel das „Xbox Play Anywhere“-Programm unterstützt.

Microsofts scheinbare Lösung befinde sich Berichten zufolge jedoch für die Konsolen Xbox Series X und Xbox One in der Entwicklung. Sie werde nicht für Spiele der Xbox 360 und der ursprünglichen Xbox verfügbar sein, obwohl viele dieser Titel mit der aktuellen Xbox-Hardware kompatibel sind.

via GamesRadar, Bildmaterial: Xbox