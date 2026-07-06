Xbox testet Bericht zufolge Feature zur Digitalisierung physischer Spiele

Den großen Paukenschlag haben sicher die meisten von euch erwartet – vermutlich aber nicht so bald. PlayStation hat kürzlich als erster der drei großen Konsolenhersteller Pläne bekannt gegeben, die Produktion von Spielen auf Disc bis 2028 vollständig einzustellen.
Neben Nintendos Hinwendung zu digitalen Veröffentlichungen und dem Einsatz von Game-Key-Cards und Take-Twos Entscheidung, GTA 6 ausschließlich digital zu veröffentlichen, sind die Aussichten für SammlerInnen aktuell alles andere als rosig. Interessant also, dass gerade Xbox einen Plan zu verfolgen scheint, der ein echter Gewinn sein könnte.
Disc zu Digital
Wie The Verge berichtet, befinde sich eine „Disc-zu-Digital“-Funktion für Xbox derzeit in der Testphase. Zuvor waren im Code der Xbox-PC-App bereits Hinweise auf eine Option namens „enable Disc2Digital“ (Disc-zu-Digital aktivieren) entdeckt worden. Das Funktionsprinzip scheint recht simpel zu sein: Sollte die getestete Version tatsächlich eingeführt werden, erhielten BesitzerInnen eines kompatiblen physischen Spiels eine digitale Lizenz, sobald sie die Disc in eine Xbox-Konsole einlegen und das Spiel installieren.
Die digitale Berechtigung für das Spiel bliebe an die physische Disc gekoppelt und sei von einem Konto auf ein anderes übertragbar. Das bedeutet, dass man Spiele mit Freunden tauschen und zwischen Profilen wechseln könnte – genau wie bei einer herkömmlichen Disc. Natürlich wäre ein Microsoft-Konto erforderlich, um die Spiele für das Disc-zu-Digital-Verfahren zu registrieren. Abgesehen davon scheint es bei dem geplanten Xbox-System aber nur wenige Einschränkungen zu geben.
Laut The Verge könnten Game-Pass-AbonnentInnen ihre umgewandelten Spiele per Streaming nutzen, sofern diese im Xbox Cloud Gaming verfügbar sind. Zudem ließen sich physische Xbox-Spiele dank dieses neuen Systems auch auf dem PC spielen, sofern der Titel das „Xbox Play Anywhere“-Programm unterstützt.
Microsofts scheinbare Lösung befinde sich Berichten zufolge jedoch für die Konsolen Xbox Series X und Xbox One in der Entwicklung. Sie werde nicht für Spiele der Xbox 360 und der ursprünglichen Xbox verfügbar sein, obwohl viele dieser Titel mit der aktuellen Xbox-Hardware kompatibel sind.
via GamesRadar, Bildmaterial: Xbox
3 Kommentare
Das klingt im ersten Moment ganz brauchbar, in Anbetracht der derzeitigen Entwicklungen sehe ich das aber mit einer gehörigen Portion Skepsis.
Sicher ist es schön seine Spiele von physisch zu digital portieren zu können. Dies ist im Grunde auch der noblere Ansatz als die GKC von Nintendo um die Konsumenten an Digital zu gewöhnen. Jedoch stört mich hierbei, dass zurzeit nur Series X und One Spiele als verfügbar gelten, obgleich die X sich bis auf einige Ausnahmen die Abwärtskompatibilität auf die Fahne geschrieben hat. Das kann ich mir nur so erklären, dass die entsprechenden Spiele entweder digital nicht verfügbar sind (was eher unwahrscheinlich ist), oder dass man sich noch eine Hintertür offen lässt um Klassiker hinter einer Paywall zu blocken. Sony Premium lässt grüßen.
Zum anderen ist mit Sonys Kahlschlag Move die Sinnhaftigkeit dieser Funktion in Frage zu stellen. Zum Migrieren der Spiele auf den PC ist es eine sympathische Entscheidung, aber was nützt es einem, wenn vielleicht ein Jahr später keinerlei Discs mehr produziert werden und die Funktion ad absurdum geht.
Kann natürlich schon längerfristig geplant gewesen sein, aber aufgrund des Zeitpunkts spekuliere ich hier auf den Versuch enttäuschte Sony Spieler abzugreifen.
An sich ist das tatsächlich keine so schlechte Idee. Positiv ist auch, dass das bedeutet, dass die nächste Konsole definitiv dann ein Laufwerk haben oder zumindest unterstützen wird. Denn ansonsten wär das Feature ziemlich sinnlos natürlich
Generell ist das denke ich ein Feature, welches so einige Leute schon vor längerer Zeit sich gewünscht hätten. Gerade bei Spielen, die man einfach zwischendurch mal für ne Runde anwirft, da kann das definitiv sinnlos sein, sich eine digitale Version von der physischen Version zu machen. Es gibt sicherlich einige, die bei einigen Spielen den Zwiespalt hatten, sich zwischen digitaler, bequemer, Version und eben physischer, wegen Sammlung und es auch zu besitzen.
Bei diesem Feature würde man wirklich ein wenig das beste aus beiden Welten kombinieren, ohne nochmal extra zahlen zu müssen.
Irgendwo klingt es auch wie die logische Weiterentwicklung von Xbox Pseudo-Abwärtskompatibilität, die ja nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert.
Ich persönlich würde so ein Feature wohl nie nutzen, da mich das Modul/Disc wechseln jetzt nicht so wirklich stört und Cloud Streaming für mich niemals eine relevante Option sein wird. Doch ich denke, dass das durchaus ein positives Features fürs Gaming generell ist.
Da macht Xbox rein zufällig genau das richtig, was Sony komplett verkackt. Während Sony für ein paar Euro Ersparnis einen großen Keil in die Gamerlandschaft treibt, versucht Xbox einfach zu verbinden. Das ist der Weg, der eigentlich von Anfang an hätte gegangen werden sollen.
Allerdings bleibt natürlich der Beigeschmack, dass Xbox immer noch als erste auf physische Versionen ihrer Spiele verzichtet hat. Ich hoffe, dass man hier nochmal die Kurve bekommt, allein schon um das neue Feature damit zu bewerben.
Doch bleibe ich hier skeptisch. Ich fürchte, das Idealbild, dass man einfach ein System entwickelt, was auf digitale, sowie auch physische Spiele aufbaut, damit das ganze eher verbunden wird, als eines von Beiden zurückgelassen, weiterhin nur ein Wunsch bleibt, der nicht erfüllt wird. Wahrscheinlich, wird Xbox nun die nächste Konsole dazu nutzen wollen, um allen, wenigstens, die Möglichkeit zu geben ihre Spiele zu digitalisieren, um dann mit einem "Pro-Modell" oder der darauffolgenden Konsole ebenfalls den digital only Weg zu gehen.
In der Hinsicht bleibe ich erstmal Pessimist. Zumindest würde es Xbox dann erheblich eleganter angehen, als Sonys Totalunfall, den sie da gerade fabrizieren
Man kann die Titel im Klassiker-Katalog auch Kaufen, da braucht es kein Abo.
Ich hab das, was ich dazu bisher (auch woanders) gelesen hab, So verstanden, dass man jeweilige Spiele-Disc in die vorhandene "alte" Konsole (vll. würde das dann auch übern PC, mit entsprechendem Disc-Laufwerk, also einem Blu Ray Laufwerk, via entsprechendem Programm funktionieren) einlegt, Daraus eine Digitale Lizenz "extrahiert" und Diese dann zum Downloaden, Installieren und Spielen auf den "neuen" Xbox-Konsolen oder / und am PC / Vergleichbares / Ähnliches nutzen kann...
Also dass die "neuen" "Xbox-Konsolen" wohl eben eher Kein Disc-Laufwerk haben werden...
Und Andere Leute (bei Verleih, Verkauf, Tausch usw. ) somit Auch eine kompatible "alte" Xbox-Konsole (oder vll. auch PC oder so) bräuchten, um die Lizenz zu "extrahieren" .
...
Des Weiteren wurde diesbezüglich bisher ja weiterhin nichts davon von MS/Xbox Selbst offiziell bestätigt...
Also ist ja bisher weiterhin fraglich, ob das dann auch Tatsächlich mal Anwendung finden wird.