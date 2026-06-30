Der Arwing startet durch: Star Fox legt starken Verkaufsstart in UK hin

Mit den Verkaufszahlen von Videospielen ist es so eine Sache. Im Prinzip sind wir darauf angewiesen, dass die Publisher uns sie verraten. Das tun sie aber meistens nur, wenn’s läuft. Deshalb behelfen wir uns.

Mit SteamDB-Zahlen, mit den japanischen Verkaufscharts oder mit den Platzierungen in Deutschland oder Großbritannien, um zumindest ein paar Eindrücke zu gewinnen. Die gibt es heute zum Launch von Star Fox aus UK.

Dort hat das Remake offensichtlich einen sehr erfolgreichen Start hingelegt. Wie Sales-Experte und „The Game Business“-Macher Christopher Dring mitteilt, verkaufte sich der „Switch 2“-Exklusivtitel nach Daten von Nielsen IQ in der ersten Verkaufswoche in UK häufiger als die letzten beiden Veröffentlichungen der Serie.

Konkret erzielte Star Fox für Switch 2 etwa doppelt so viele Verkäufe wie Star Fox Zero (Wii U) vor einem Jahrzehnt. Die Zahlen liegen außerdem etwa 70 Prozent höher als die Launch-Sales von Star Fox 64 3D für Nintendo 3DS. Da die Daten nur physische Verkäufe berücksichtigen, ist davon auszugehen, dass Star Fox für Switch 2 sogar noch ein bisschen besser abschneidet als die 3DS-Umsetzung, da Star Fox 64 3D anno 2011 noch nicht im Nintendo eShop verkauft wurde. Ja, so lange ist das her.

Star Fox für Switch 2 klettert damit auch auf Rang eins der aktuellen UK-Charts und landet vor EA Sports FC 26, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden. Vorwochensieger war 007 First Light, das jetzt nur noch Fünfter wurde.

via VGC, Bildmaterial: Star Fox, Nintendo, Velan Studios