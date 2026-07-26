Hamburg wird zur Bühne für E-Sports-Event von einem Spiel, das seit 12 Jahren gespielt wird

In Hamburg steigt mit dem SWC 2026 Europe Cup am 26. September ein europäisches E-Sports-Event, das den meisten Gaming-Fans wohl kaum etwas sagen dürfte. Grund genug für uns, einen genaueren Blick darauf zu werfen.

Denn SWC steht für Summoners War World Arena Championship – dort wird Summoners War: Sky Arena gespielt, ein Mobile-Strategiespiel von Com2uS, das seit über einem Jahrzehnt eine kompetitive Szene besitzt und nun mit einer Offline-Europameisterschaft in Hamburg an den Start geht.

Das Turnier ist Teil eines internationalen Formats mit kontinentalen Meisterschaften in Hamburg, Toronto und Bangkok sowie dem Weltfinale in Seoul. Man sieht also: Das Spiel ist gar nicht so unbekannt. Tatsächlich belegt es laut Com2uS auch nach 12 Jahren immer noch in 95 Regionen auf Platz 1 der Umsatzcharts. Laut Com2uS verzeichnet man weltweit rund 300 Millionen Downloads. Auch die Spielerschaft ist noch sehr aktiv, im Durchschnitt werden täglich 75,4 Millionen PvP-Kämpfe ausgetragen.

Das liegt vor allem an den regelmäßigen Updates. Inzwischen gibt es für das Spiel mit rundenbasiertem Kampfsystem mehr als 800 Monster – in über 400 Updates. Das zeigt aber auch, dass auch Mobile-Games langfristig funktionieren können, wenn die Hersteller auf wichtige Kernthemen achten: das rundenbasierte Kampf-Gameplay mit dem Optimieren der Monster-Teams, regelmäßige Updates mit neuen Modi und Wettkampfstrukturen, ebenso wie eine funktionierende weltweite Werbung, die ausreichend neue SpielerInnen heranziehen.

Ein Trailer zum Event:

via Gamefinity, Summoners War, Bildmaterial: Summoners War: Sky Arena, Com2uS