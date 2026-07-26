Tifa erhält neue Figur in ihrem „Shining Spirit“-Outfit aus Final Fantasy VII Rebirth

Jeder hat doch so sein guilty pleasure. Wenn es bei euch die Static Arts zu Final Fantasy VII von Square Enix sind, dann habt ihr in der Vergangenheit wohl den ein oder anderen Euro ausgegeben. Denn da gab es schon einige wirklich schmucke Figuren.

Neben Cloud im Kleid erhielt auch Tifa schon mehrere Static Arts zu Final Fantasy VII Remake, darunter in ihren Outfits beim Don-Corneo-Auftritt. Jetzt kommt eine weitere Figur dazu, welche sich ein Outfit aus Final Fantasy VII Rebirth zum Vorbild nimmt.

Nach Aerith in ihrem Badeanzug aus Costa del Sol erhält auch Tifa die neue „Badeanzug-Behandlung“ zu Final Fantasy VII Rebirth. Die Figur mit dem auffälligen Rüschen-Bikini „Shining Spirit“ wurde bei der AmiAmi Hobby Camp am Wochenende erstmals ausgestellt.

Square Enix zeigte zwei erste Fotos davon in den sozialen Medien. Eine offizielle Vorstellung mit Details zum Preis, zur Grüße der Figur und zum Veröffentlichungszeitraum werden vermutlich bald folgen. Ein paar weitere Fotos hat der Twitter-Account AmiAmi_Report parat.

Die ersten Fotos:

Bildmaterial: Square Enix