Square Enix macht „Star Ocean“-Fans kurz Hoffnung, um sie gleich wieder zu enttäuschen

Dragon Quest wird 40 Jahre alt, die Mana-Serie stolze 35 Jahre, Final Fantasy X feiert (nach Final Fantasy IX im letzten Jahr) in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Aber wusstet ihr, dass auch Star Ocean in diesem Jahr ein rundes Jubiläum feiert?

Die JRPG-Serie feierte am 19. Juli 1996 auf dem Super Famicom ihr Debüt in Japan. Überraschend kündigte Square Enix heute an, diesen runden Geburtstag nicht ohne Party vergehen zu lassen. Am 19. Juli wird man den Star Ocean 30th Anniversary Livestream um 13 Uhr deutscher Zeit abhalten.

Es wird euch niemand übel nehmen, wenn eure ersten Gedanken jetzt um einen neuen Serienteil kreisen. The Divine Force erschien 2022 und The Second Story R im November 2023. Seitdem ist es vollkommen ruhig um die Reihe. Welche bessere Gelegenheit gäbe es, als den Anniversary-Livestream …?

Nun – Square Enix nimmt euch gleich den Wind aus den Segeln der Hoffnung. Es wird keine Informationen zu einem neuen Teil der Serie geben, heißt es. Stattdessen blickt man zurück auf die Serien-Historie, bietet Behind-the-scenes-Material und Entwickler-Stories und kündigt „zahlreiche Initiativen“ rund um den Geburtstag an. In der Regel bedeutet das: Merchandise. Vielleicht ein Konzert.

Durch das Programm führen Neki Matsuzawa (Chiaki Matsuzawa) und Susumu Imadachi (Eleki Comic) – zu Gast sind Yuchiro Kitao (Gemdrops) und Megumi Komaki (Square Enix). Wenn ihr dennoch live dabei sein möchtet, könnt ihr das bei Youtube sein.

via Gematsu, Bildmaterial: Star Ocean: The Second Story R, Square Enix, Gemdrops