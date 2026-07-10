Square Enix macht „Star Ocean“-Fans kurz Hoffnung, um sie gleich wieder zu enttäuschen

Dragon Quest wird 40 Jahre alt, die Mana-Serie stolze 35 Jahre, Final Fantasy X feiert (nach Final Fantasy IX im letzten Jahr) in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Aber wusstet ihr, dass auch Star Ocean in diesem Jahr ein rundes Jubiläum feiert?
Die JRPG-Serie feierte am 19. Juli 1996 auf dem Super Famicom ihr Debüt in Japan. Überraschend kündigte Square Enix heute an, diesen runden Geburtstag nicht ohne Party vergehen zu lassen. Am 19. Juli wird man den Star Ocean 30th Anniversary Livestream um 13 Uhr deutscher Zeit abhalten.
Es wird euch niemand übel nehmen, wenn eure ersten Gedanken jetzt um einen neuen Serienteil kreisen. The Divine Force erschien 2022 und The Second Story R im November 2023. Seitdem ist es vollkommen ruhig um die Reihe. Welche bessere Gelegenheit gäbe es, als den Anniversary-Livestream …?
Nun – Square Enix nimmt euch gleich den Wind aus den Segeln der Hoffnung. Es wird keine Informationen zu einem neuen Teil der Serie geben, heißt es. Stattdessen blickt man zurück auf die Serien-Historie, bietet Behind-the-scenes-Material und Entwickler-Stories und kündigt „zahlreiche Initiativen“ rund um den Geburtstag an. In der Regel bedeutet das: Merchandise. Vielleicht ein Konzert.
Durch das Programm führen Neki Matsuzawa (Chiaki Matsuzawa) und Susumu Imadachi (Eleki Comic) – zu Gast sind Yuchiro Kitao (Gemdrops) und Megumi Komaki (Square Enix). Wenn ihr dennoch live dabei sein möchtet, könnt ihr das bei Youtube sein.
via Gematsu, Bildmaterial: Star Ocean: The Second Story R, Square Enix, Gemdrops
2 Kommentare
Naja um Enttäuscht zu werden müsste man was erwarten und ich denke das wird nichts neues mehr kommen wird. Das einzige was maximal noch kommen könnte wären Ports, aber mehr glaube ich nicht. An sich stört mich das aber nicht mal so sehr da ich beim erneuten durchspielen der Reihe gemerkt habe das ich sie gar nicht mal so gut finde. Einzig der 6. und das remake vom 2. Teil konnte mich richtig überzeugen (den 3. müsste ich nochmal spielen um da eine abschließende Meinung dazu zu haben) und beim 2. Teil war es auch nur knapp da die Story und Charaktere schon sehr dünn waren. Wenn jetzt Square entscheiden würde einen neuen Teil mit richtigen und guten Storyfokus zu machen (Teil 6 war ja schon gut in der Richtung) würde ich natürlich nicht nein sagen aber ansonsten sollten sie lieber in ihren anderen Marken mit besseren Storys investieren.
Viele fragen sich jetzt, warum Square Enix keinen neuen Hauptteil von Star Ocean rausbringt. Kurze Antwort: Ja, es liegt vor allem daran, dass die Serie ein Nischentitel ist innerhalb von Square Enix
Der letzte neue Hauptteil war Star Ocean: The Divine Force (2022) und dann kam 2023 Star Ocean: The Second Story R (sehr gutes Remake), das immer noch Support bekommt (Updates, Artworks, Rabattaktionen 2026) und ein neue Star Ocean 7 mäßig ist aktuell nicht angekündigt.
Square Enix macht lieber Remakes und Ports, weil das deutlich weniger Risiko birgt.
Final Fantasy hat über 200 Millionen verkaufte Einheiten, absolutes Flaggschiff.
Dragon Quest hat über 90–95 Millionen, in Japan quasi Nationalheiligtum mit riesiger Fanbase.
Star Ocean nun ja, nur etwa ca. 4–6 Millionen insgesamt.
Dragon Quest hat in Japan eine deutlich größere und treuere Fanbase als die meisten anderen Serien (auch größer als FF in manchen Bereichen). Deshalb bekommt es regelmäßig neue Teile und viel Budget. Star Ocean war nie auf diesem Level – es ist experimenteller (Sci-Fi + Fantasy, Action-Kampfsystem), hat eine loyale, aber kleine Fangemeinde und verkauft sich entsprechend schwächer.
Weitere Gründe ist die Hohes finanzielles Risiko für ein neues großes Star Ocean. tri-Ace wqr damals ein kleines Studio. Sci-Fi-JRPGs sind generell nischiger als klassische Fantasy.
Square Enix-Strategie: Wenige starke Marken pushen und günstige Remakes (Octopath, Mana, Star Ocean Remakes etc.).
Die Serie ist nicht tot, sie wird weiter For weiter gepflegt, aber es hat einfach nicht die Priorität von eine DQ oder FF. Wenn The Second Story R oder Divine Force (war nicht das beste, aber die Fans kam gut an) weiter gut laufen würde, könnte irgendwann mal wieder was kommen. Aber realistisch gesehen bleibt es bei Remakes.