30 Jahre Persona: SEGA zeigt sich überzeugt, dass ihr mit der Party zufrieden seid

Mit der Enthüllung von Persona 6 hat SEGA einen weiteren Startschuss für das 30. Jubiläum der beliebten JRPG-Reihe gegeben. Doch dabei soll es nicht bleiben. SEGA-Präsident Shuji Utsumi verspricht den Fans ein denkwürdiges Jubiläumsjahr.

In einem Interview mit Famitsu, das von GamesRadar übersetzt wurde, zeigte sich Utsumi überzeugt, dass Fans in den kommenden Monaten auf ihre Kosten kommen werden.

Persona 6 und Persona 4 Revival in den Startlöchern

Für Utsumi war es naheliegend, das Jubiläumsjahr mit der Ankündigung des lange erwarteten Persona 6 einzuläuten. Gleichzeitig sieht er auch im kommenden Persona 4 Revival einen wichtigen Baustein der Feierlichkeiten: „Ich glaube, wir konnten zum 30-jährigen Jubiläum von Persona ein wirklich unvergessliches Jahr präsentieren. Die Enthüllung von Persona 6 hat die Vorfreude auf die Serie weiter gesteigert.“

Weiter erklärte Utsumi: „Und ich glaube, dass Persona 4 Revival die Begeisterung der Fans wieder entfachen wird. Ich bin mir sicher, dass es allen genauso geht, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir der Persona-Reihe die lebhafte Feier zum 30-jährigen Jubiläum bescheren werden, die sie verdient.“

Fast täglich neue Eindrücke

Derzeit versorgt Atlus und SEGA die Community derzeit fast täglich mit neuen Trailern, kurzen Gameplay-Clips und Einblicken zu Persona 4 Revival. Wer sich die Wartezeit bis zur Veröffentlichung verkürzen möchte, sollte dort unbedingt einen Blick hineinwerfen.

Im selben Interview sprach Utsumi außerdem über die Zukunft physischer Spiele bei SEGA. Trotz eines stärkeren Fokus auf den digitalen Vertrieb sollen Disc-Versionen auch künftig ihren Platz behalten. Mehr dazu erfahrt ihr in einem separaten Artikel.

via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus