„Marvel Tōkon“-Studio will auf der Anime Expo einen neuen Titel im Anime-Stil vorstellen

Arc System Works ist vor allem für seine 2D-Fighting-Games bekannt. Die „Guilty Gear“- und „BlazBlue“-Reihen zählen zu den bekanntesten Marken des Studios. Momentan entwickelt das Studio unter anderem Marvel Tōkon: Fighting Souls, welches am 6. August für PlayStation 5 und PC erscheinen soll.

Das Entwicklerstudio wird auf der diesjährigen Anime Expo in Los Angeles vertreten sein. Diese findet vom 2. bis 5. Juli statt. Im Vorfeld der Messe deutete nun ein Beitrag auf dem Twitter-Account der Anime Expo an, dass das Entwicklerstudio womöglich Neuigkeiten parat hat.

Das Panel des Studios findet am 4. Juli statt. Mit dabei sind „Guilty Gear Strive„-Produzent Ken Miyauchi, „Demon’s Night Fever“-Produzent Sohei Niikawa sowie Spieledesigner Satoshi Hirayae. Laut der Ankündigung werden die drei Entwickler „Neuigkeiten und Einblicke in die Entwicklung von Guilty Gear -Strive-, Demons’ Night Fever und einem neuen, noch unangekündigten Titel im Anime-Stil“ präsentieren.

Es scheint, als sei Satoshi Hirayaes Name mit diesem unbekannten Projekt verbunden. Hirayae ist als Game Director des JRPGs Crymachina von FuRyu sowie von Sword Art Online: Last Recollection und Hollow Fragment bekannt.

via Automaton Media, Bildmaterial: Guilty Gear -Strive-, Bandai Namco, Arc System Works