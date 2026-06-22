UT-Kollektionen zu Pokémon und Mario Kart World erscheinen auch hierzulande

UNIQLO ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Anlässlich 30 Jahren „Pokémon“ wird es im Juli in Japan eine neue UT Kollektion von UNIQLO geben, die im monochromen Game-Dot-Design daherkommt und die Pixelkunst der Originalspiele feier, nachdem es in der Kanto-Kollektion zuletzt um originale Artworks ging. Wie der westliche Online-Store jetzt bestätigt, erscheint die Kollektion im Juli auch hierzulande. Alle Shirts könnt ihr euch jetzt im deutschen Online-Store* ansehen! Und damit nicht genug.

Die kürzlich für Japan angekündigte, neue „Mario Kart“-Kollektion wird es ebenfalls in die westlichen Stores schaffen. Die neuen Shirts mit kunterbunten Motiven aus Mario Kart World wurde erst vor einigen Tagen für Japan angekündigt. Jetzt sind die Shirts schon im deutschen Online-Store* von UNIQLO gelistet – sie werden ab Mitte August verfügbar sein.

Die „Mario Kart“-Shirts gehören sicherlich in die Kategorie „bunt“ – es gab auch schon dezentere Motive von UNIQLO. Gefallen euch die Motive? Werdet ihr den UNIQLO-Store ab Ende Juli im Auge behalten?

Die neuen Mario-Kart-Motive:

Bildmaterial: UNIQLO