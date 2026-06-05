Trotz toller Resonanz und großen Erfolgen: 007 landet künftig bei Amazon Game Studio

Zukünftige Videospiele rund um den Geheimagenten James Bond werden nicht mehr von IO Interactive herausgebracht. Das bestätigte Jeff Gattis, General Manager of Gaming bei Amazon, in einem Interview mit Polygon.

Hintergrund ist die veränderte Rechtslage nach der Übernahme von MGM durch Amazon und der Erlangung der kreativen Kontrolle über das Bond-Franchise im Februar 2025. Im vergangenen Monat hat der dänische Entwickler IO Interactive das Spiel unter dem Namen 007 First Light (ursprünglich angekündigt als Project 007) im Eigenverlag veröffentlicht.

Das Actionspiel legte mit 1,5 Millionen verkauften Einheiten am ersten Tag den erfolgreichsten Launch der Studiogeschichte hin, kam auch bei den Fans hervorragend an und konnte uns im Test absolut begeistern. Da der Deal zwischen IO Interactive und den ursprünglichen IP-Inhabern jedoch vor der Amazon-Übernahme geschlossen wurde, hatte Amazon laut Gattis keine vollen Publishing-Rechte an dem aktuellen Titel.

Für zukünftige Bond-Projekte ändert sich dies nun grundlegend. Gattis stellte klar, dass kommende Spiele direkt über MGM und Amazon Games laufen werden. Das bedeutet jedoch nicht das Aus für IO Interactive als Entwickler.

Das Studio könnte die Entwicklungsarbeit für eine potenzielle Fortsetzung zu 007 First Light weiterhin übernehmen, dann allerdings unter der Flagge von Amazon als Publisher statt im Eigenvertrieb. Gaming-affine Bond-Fans würden das nach „First Light“ wahrscheinlich begrüßen.

Unter Fans sorgten die Ausführungen von Gattis trotzdem für Verunsicherung, weshalb Amazon in einem Statement klarstellte: „Amazon MGM hält die Rechte an allen zukünftigen James-Bond-Videospielen, aber es ist noch zu früh, um über künftige Projekte zu sprechen.“

Und weiter „Wir pflegen eine hervorragende Beziehung zu IO Interactive und sind stolz auf das, was wir gemeinsam bei 007 First Light erreicht haben. Unsere Partner bei IO werden in naher Zukunft weitere Details zu 007 First Light bekannt geben, und wir freuen uns darauf, euch zu zeigen, was als Nächstes kommt.“

Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive