Hobby-Anwälte aufgepasst: Capcom soll angeblich diese beliebte Spielereihe fortsetzen

Capcom könnte laut einem aktuellen Insider-Bericht an der lang ersehnten Rückkehr der „Ace Attorney„-Reihe arbeiten. Neun Jahre ist es jetzt schon her, dass die Anwalts-Saga zuletzt bedient wurde – zumindest, was komplett neue Ableger betrifft.

Der jüngste Hinweis stammt von dem Insider MajorPlayeix über Twitter. Nach einer kryptischen Andeutung bezüglich des Franchises fragte ein Nutzer direkt nach, ob es sich dabei um ein Remake oder ein völlig neues Kapitel handle.

Die Antwort des Leakers fiel kurz aber eindeutig aus: „New game“. Der Insider sagt, dass Capcom den Titel möglicherweise noch in diesem Jahr offiziell ankündigen wird. Da sich Capcom mit Titeln wie Resident Evil Requiem, Pragmata und dem bevorstehenden Onimusha: Way of the Sword ohnehin im Dauerfeuer befindet, wäre ein neuer Gerichtssaal-Krimi für viele Fans das absolute Highlight.

Der Inhalt des Leaks lässt bisher nicht erkennen, ob es sich um den heißersehnten siebten Hauptteil oder ein weiteres Spin-off handelt. Seit der Veröffentlichung von The Great Ace Attorney 2: Resolve im Jahr 2017 hat Capcom die Marke zwar mit verschiedenen Remaster-Sammlungen für moderne Plattformen frisch gehalten, die Geschichte selbst wurde jedoch nicht weitererzählt.

Wie immer gilt, dass solche Gerüchte mit der nötigen Skepsis betrachtet werden sollten, bis zu einer offiziellen Bestätigung durch Capcom. Fakt ist: Ace Attorney gehört weiterhin zu den beliebtesten Capcom-Marken. Das untermauerte 2024 eine Umfrage mit über 200.000 Teilnehmenden. Kenichi Hashimoto, Produzent der Apollo Justice: Ace Attorney Trilogie, versprach im Januar 2024 außerdem, dass die „Ace Attorney“-Reihe nicht enden würde.

via GameRant, Bildmaterial: Capcom