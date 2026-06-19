Pokémon Company schiebt Riegel vor: Beliebter Trick in Pokémon Pokopia ist Geschichte

Wer in Pokémon Pokopia bislang besonders ungeduldig war, konnte sich mit einem kleinen Trick behelfen. Viele SpielerInnen stellten einfach die interne Uhr ihrer Nintendo Switch 2 um, um kommende Events früher freizuschalten und neue Pokémon bereits vor dem offiziellen Start zu erhalten. Damit scheint nun Schluss zu sein.

Zeitreise-Trick offenbar entfernt

Anlass für die Entdeckung ist das neu angekündigte Event „Wünsch dir was mit Jirachi“, das vom 23. Juni bis zum 8. Juli läuft, sowie die Veröffentlichung von Version 1.1.1, die sich aber nur um kleine Problembehebungen kümmern soll. In der Vergangenheit hätten einige SpielerInnen ihre Konsolen einfach auf einen Zeitpunkt innerhalb des Eventzeitraums gestellt, um sofort loslegen zu können.

Wie unter anderem Serebii’s Joe Merrick berichtet, funktioniert das offenbar nicht mehr. Mit einem aktuellen Update hat Pokémon Pokopia eine Online-Überprüfung erhalten, die vor dem Start von zeitlich begrenzten Events durchgeführt wird. Dadurch scheint das Spiel jetzt zu kontrollieren, ob ein Event tatsächlich bereits freigeschaltet wurde.

Offiziell bestätigt wurde der Zusammenhang zwar nicht, viele Fans gehen jedoch davon aus, dass die Änderung genau diesen beliebten Zeitreise-Trick verhindern soll.

Jirachi bringt neue Belohnungen mit

Das kommende Event selbst dreht sich um das Wunsch-Pokémon Jirachi. Wer mindestens ein Pokémon-Center wiederaufgebaut hat, kann Jirachi nach Beginn des Events in seiner Stadt antreffen.

Außerdem führt das Event mit den Glitzerwunschzetteln eine neue, zeitlich begrenzte Währung ein. Diese kann gegen verschiedene Möbelstücke und Dekorationen eingetauscht werden, die vom Sternenhimmel inspiriert sind.

Auf Pokopia-Fans wartet ohnehin ein ereignisreicher Sommer. Neben den regelmäßigen Events erscheint im August auch der erste Teil des bereits angekündigten Erweiterungspasses. Dieser wird unter anderem das Bauen unter Wasser ermöglichen und den Grundstein für weitere Inhalte legen, die bis 2027 erscheinen sollen.

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo