Eines der besten „Final Fantasy“ der letzten Jahre erhält überraschend ein neues Update

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles steht bei einem Metacritic-Score von 88 Punkten. Damit ist die Neuauflage des beliebten PSone-Titels „besser“ als Final Fantasy XVI (87 Punkte) und Final Fantasy VII Remake (PS4, 87) oder Final Fantasy XV (81) – man könnte wohl mit Fug und Recht behaupten, es ist eines der besten „Final Fantasy“-Spiele der letzten Jahre.

Acht Monate nach seiner Veröffentlichung hat die Neuauflage jetzt ziemlich überraschend einen neuen Patch erhalten. Und der hat richtig Mehrwert: Vor allem fügt das Update einen „New Game Plus“-Modus hinzu. In diesem Modus startet ihr das Spiel von Anfang an, behaltet aber eure Einheiten, deren Level und Items.

Darüber hinaus gibt es einige sinnvolle Optimierungen und Anpassungen an der Benutzeroberfläche. So sind die Freischaltbedingungen für Klassen übersichtlicher dargestellt, die Ausrüstung kann mit einmal komplett entfernt werden, einige Anzeigen (neu: Sternzeichen-Vereinbarkeit) sind praktischer gestaltet.

Das Update soll ein „noch unterhaltsameres Spielerlebnis zu bieten“, schreibt Schöpfer Yasumi Matsuno bei Twitter. Die Neuauflage hat sich bereits über eine Million Mal verkauft. „Das gesamte Entwicklerteam ist Ihnen nicht nur dankbar, sondern wir planen auch, das Spiel in Zukunft zu aktualisieren, um die Freude zu verbreiten, ein besseres Spielerlebnis zu schaffen und mehr Menschen zum Spielen zu animieren“, so Maehiro damals.

Man hat Wort gehalten – auch wenn Fans nach diesen Zeilen sogar auf noch mehr gehofft hatten, beispielsweise brandneue Inhalte. Die vollständigen Patch-Notes zum Update auf Version 1.5.0 findet ihr zum Beispiel bei Steam.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix