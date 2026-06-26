Warum es Final Fantasy VII „Revelation“ heißt – und nicht „Resolve“ oder anders

Die Spekulationen um den Titel des finalen Remake-Teils zu Final Fantasy VII sind alt und waren vielseitig. „Reunion“ fanden viele passend, doch die Neuauflage von Crisis Core (die diesen neuen Untertitel 2022 spendiert bekam) machte einen Strich durch die Rechnung.

Seit einigen Tagen wissen wir, dass das Spiel Final Fantasy VII Revelation heißt. Als Naoki Hamaguchi das Spiel auf der Bühne des Summer Game Fest vorstellte, nutzte er allerdings kurioserweise ein andres „Re“-Wort häufiger: Resolve. Das sei das zentrale Thema des Spiels. Man kann es mit „Auflösung“ übersetzen, was sicherlich passend wäre. Die offizielle deutsche Übersetzung in den Pressematerialien lautet aber „Entschlossenheit“.

„Wie ich bereits in meiner Präsentation auf der Bühne erwähnt habe, wird das zentrale Thema dieses Titels Resolve sein“, erklärt er gegenüber Game Informer. „Das kann vieles bedeuten, aber einer der Aspekte ist die Entschlossenheit unserer Spielercharaktere, die sich auf die letzten Kämpfe zubewegen. Welche Art von Entschlossenheit steckt in ihnen? Was fühlen sie? Worüber denken sie nach? Solche Dinge.“

Und weiter: „Wir werden wirklich tief in diesen spezifischen Aspekt ihrer Emotionen und ihrer Gedanken eintauchen. Je nach den Entscheidungen, die die Spieler treffen, wird sich das ein wenig unterschiedlich gestalten, sodass sich das gesamte Spielerlebnis je nach diesen Entscheidungen der Spieler vielleicht ein wenig ändern könnte, aber das Ziel ist es, dass sich die Charaktere den Spielern näher anfühlen als je zuvor.“

Die meisten Entwickler wussten nichts von „Revelation“

Game Informer fragt Hamaguchi dann, ob „Resolve“ nicht auch als Untertitel infrage gekommen wäre. „Dass das zentrale Thema Resolve ist und es sich um ein Wort handelt, das mit R-E beginnt, ist reiner Zufall“, sagt er. „Es war eigentlich kein Kandidat für unseren Titel.“

Weiter sagt Hamaguchi: „Wir haben uns für Revelation entschieden, weil dieses Wort am besten zu dem passte, was wir im dritten Teil unserer Serie darstellen wollten. Eine Sache, die ich jedoch über den Titel Revelation verraten kann, ist, dass wir ihn sehr lange unter Verschluss gehalten haben und dabei äußerst vorsichtig vorgehen wollten. Wir haben ein sehr großes Entwicklungsteam, aber von den Mitgliedern dieses Teams wussten nur fünf oder sechs Personen von dem Titel. Die meisten von ihnen erfuhren erst bei der Präsentation auf beim Summer Game Fest davon!“

Final Fantasy VII Revelation soll zeitgleich im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series, PCs und Nintendo Switch 2 erscheinen. Remake und Rebirth sind bei Steam derzeit im Angebot. Das Twin-Pack aus beiden Spielen für PS5 ist derzeit bei Amazon* um 18 Prozent reduziert.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix