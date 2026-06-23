Das neue Suikoden hält heute gute und schlechte Nachrichten für Fans bereit

Es sah wirklich schon schlechter aus für Suikoden-Fans. Und zwar viel schlechter. Nach der Wiederbelebung von Suikoden mit den beiden Neuauflagen der ersten Serienteile steht mit Suikoden: STAR LEAP ein brandneues Abenteuer auf dem Plan.

Wenn ihr jetzt „Mobile-Game!“ ruft, habt ihr etwas verpasst. Das Spiel wird auch für PC-Steam erscheinen. Und inzwischen nähern wir uns der Veröffentlichung. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest, aber den dürfte Konami wohl bald folgen lassen. Eine schlechte Nachricht gibt’s heute trotzdem.

Der Termin wird nämlich zunächst nur für Japan gelten. Die Macher gaben bei Twitter nämlich eine Reihenfolge der Veröffentlichung bekannt und ganz oben steht der Launch für iOS und Android in Japan. Es folgt eine globale Version des Spiels und später eine weltweite Steam-Veröffentlichung. Wir müssen uns also gedulden.

Wie die Entwickler erklären, liegt der Grund für den schrittweisen Veröffentlichungsplan darin, dem Team Zeit zu geben, das Spiel sorgfältig vorzubereiten, es für jede Plattform zu optimieren und „stressfreien Zugang für Spieler in verschiedenen Regionen“ zu ermöglichen. Softlaunch nennt man das unter Umständen.

Gacha, aber nicht so dolle

Suikoden: STAR LEAP wird als Hauptspiel der Reihe positioniert. Wie es sich für ein Mobile-Game gehört, folgt es dem „Free to play“-Format. Der Titel bietet darüber hinaus Gacha-Mechaniken, aber Producer Rui Naito erklärte schon vor Monaten, dass man alle 108 Sterne durch das Spielen der Geschichte erhalten könne – also an dieser Stelle ohne Gacha.

Die Geschichte dreht sich um die Rune of Change, eine der legendären 27 True Runes, welche die Welt erschaffen haben sollen. Die Handlung ist offiziell kanonisch und setzt zwei Jahre vor den Ereignissen von Suikoden I ein, umfasst aber Zeitsprünge in verschiedene Epochen der Hauptreihe. Dadurch wird das Spiel sowohl als Prequel als auch als Sequel betrachtet.

via Automaton Media, Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril