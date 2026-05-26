Nach Final Fantasy und SaGa gibt es jetzt auch neue Mana-Games von Square Enix bei GOG

Square Enix entdeckt zunehmend die kopierschutzfreie Spieleplattform GOG für sich. Neben vielen älteren Spielen der „Final Fantasy“-Reihe, die sogar eine neue Version von Final Fantasy VII zur Folge hatte, sowie Spielen der SaGa-Serie, gibt es jetzt weitere Neuzugänge.

Jetzt ist Seiken Densetsu dran: Sowohl Trials of Mana als auch Legend of Mana HD sind jetzt auf GOG erhältlich. Zur Feier gibt es dazu einen Square-Enix-Sale mit Angeboten* bis zu 70 Prozent, wodurch die meisten RPG-Klassiker nur zwischen 7 und 10 Euro kosten. Die Angebote laufen bis zum 8. Juni um 9 Uhr.

Neue, reduzierte Titel:

Trials of Mana (-70 %)

Legend of Mana (-60 %)

Klassiker:

Romancing SaGa 2 (-70 %)

SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS (-70 %)

Romancing SaGa 3 (-70 %)

SaGa Frontier Remastered (-50 %)

FINAL FANTASY III (3D Remake) (-50 %)

FINAL FANTASY IV (3D Remake) (-50 %)

FINAL FANTASY VII (-60 %)

FINAL FANTASY VIII Remastered (-60 %)

FINAL FANTASY IX (-70 %)

Die Veröffentlichung auf GOG ist für Fans eine Möglichkeit, einen Teil der Videospielgeschichte zu bewahren und weltweit DRM-frei zu spielen – seit kurzem etwa auch auf Android.

via GOG, Bildmaterial: Trials of Mana, Square Enix