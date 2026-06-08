Schnappt euch Gratis-Boni und Extra-Plüschis zu Splatoon Raiders jetzt bei Nintendo

Während die Nintendo Direct vor der Tür steht und sicherlich noch die ein oder andere Überraschung bereithält, wissen wir bereits: Splatoon Raiders erscheint am 23. Juli 2026 für Nintendo Switch 2.

Zum „Splatoon für Einzelspieler“ hat Nintendo jetzt im hauseigenen Store wie gewohnt einige Kaufreize gesetzt. Ihr findet jetzt im Nintendo Store* ein Handtuch (als Gratis-Bonus) sowie verschiedene Plüschtiere und Schlüsselanhänger gegen kleine Aufpreise. Bilder seht ihr unten.

Solo-Abenteuer mit Koop-Option

Im Fokus steht diesmal ein Einzelspieler-Abenteuer, bei dem ihr als MechanikerIn die geheimnisvollen Spiralit-Inseln erkundet. Mit verschiedenen Gadgets und den typischen Farbwaffen stellt ihr euch den Salmoniden und geht auf Schatzsuche.

Unterstützt werdet ihr dabei von der Band Deep Cut (dt. Surimi Syndicate) – bestehend aus Frye, Shiver und Big Man (dt. Maki, Muri und Mantaro) –, wobei eines der Mitglieder euch sogar mit einem mächtigen Bot im Kampf begleitet.

Neben der Solo-Kampagne gibt es auch Koop-Optionen für bis zu vier SpielerInnen, sowohl online als auch lokal. Passend zum Start erscheinen zudem neue amiibo-Figuren der Surimi Syndicate-Mitglieder in ihren neuen Designs. Splatoon Raiders erscheint am 23. Juli 2026 – besucht den Nintendo Store* für alle Boni.

Bilder zu den Boni:

Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo