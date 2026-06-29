Schon morgen startet schon die nächste Direct – aber nur für ein einziges Spiel

Erst bei der vergangenen großen Nintendo Direct gab es einen neuen Trailer zu Splatoon Raiders. Gleichzeitig kündigte Nintendo eine eigene Präsentation zum kommenden Spin-off an – und morgen ist es schon soweit.

Am 30. Juni um 16:00 Uhr strahlt Nintendo die Splatoon Raiders Direct aus. Die Präsentation soll rund 15 Minuten dauern und kann unter anderem über den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo verfolgt werden.

Neue Einblicke kurz vor der Veröffentlichung

In Splatoon Raiders übernehmen SpielerInnen die Rolle einer Mechanikerin oder eines Mechanikers und begeben sich auf Schatzsuche zu den geheimnisvollen Spiralit-Inseln. Unterstützt werdet ihr dabei von einem Erkundungsrobo, während verschiedene Gadgets und Hilfsmittel die Erkundung der Inseln erleichtern.

Da Splatoon Raiders bereits am 23. Juli 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint, dürfte die morgige Direct vor allem einen ausführlicheren Blick auf Gameplay, Spielsysteme und die Abenteuer auf den Spiralit-Inseln bieten. Welche Gratis-Boni und Extra-Plüschis es bei der Vorbestellung im Nintendo Shop gibt, erfahrt ihr übringes hier. Freut ihr euch schon auf den Titel?

Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo