Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Star Fox ganz oben

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Star Fox.
- Star Fox (Switch 2) – 8/9/9/8 [34/40]
- The Last Salvage Squad (Switch 2, Switch) – 8/7/8/7 [30/40]
- Mousebusters (Xbox One, Switch) – 7/8/8/6 [29/40]
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Star Fox, Nintendo, Velan Studios
1 Kommentar
Mich wundern die Ratings zu "The Last salvage Squad". Ich bin zwar nicht weit, aber Earth Defense Force als ein Boomer Shooter Game zu machen, klappt irgendwie. Vielleicht komme ich später zur gleichen Ernüchterung wie die Journalisten der Famitsu, aber ich finde das Konzept momentan sehr spaßig.