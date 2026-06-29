Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Star Fox ganz oben

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Star Fox.

Star Fox (Switch 2) – 8/9/9/8 [34/40]

The Last Salvage Squad (Switch 2, Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

Mousebusters (Xbox One, Switch) – 7/8/8/6 [29/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Star Fox, Nintendo, Velan Studios