Wer ins Nintendo Museum nach Japan will, hat bald noch einen guten Grund mehr

Manchmal wünscht man sich wirklich, gerade in Japan zu sein. Nintendo hat nämlich angekündigt, sein Museum in Uji bei Kyoto noch in diesem Jahr um ein neues Restaurant zu erweitern. Das „Super Family Restaurant“ soll im Herbst 2026 eröffnen und bringt nicht nur neue Speisen und Desserts mit, sondern offenbar auch einiges an Nintendo-Flair.

Link, Master-Schwert und Samus

So ist auf den bisher veröffentlichten Bildern unter anderem eine große Figur von Link im Stil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu sehen. Dazu kommen ein Master-Schwert samt Sockel sowie eine Büste von Samus’ Power Suit aus Metroid.

Welche Speisen am Ende genau auf der Karte landen, hat Nintendo noch nicht verraten. Bestätigt ist bislang nur, dass sowohl Essen als auch Desserts angeboten werden sollen. In der Regel gibt es bei solchen Gelegenheiten natürlich Gerichte, die sich optisch an den Videospielen orientieren.

Der Name des Restaurants ist übrigens eine offensichtliche Anspielung auf das Super Famicom, also den japanischen Namen des Super Nintendo Entertainment System. Das neue Restaurant ergänzt das bisherige Angebot im Museum, wo BesucherInnen schon jetzt das Café Hatena Burger finden.

Das Nintendo Museum wurde 2024 eröffnet und befindet sich auf dem Gelände eines früheren Nintendo-Werks in Uji. Dort zeigt Nintendo nicht nur die eigene Geschichte von den Hanafuda-Karten bis zur Switch, sondern bietet auch interaktive Stationen, Ausstellungen und Workshops. Wart ihr schon mal da?

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo