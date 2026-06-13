Remake zu Zelda: Ocarina of Time könnte eine Seite der Reihe zeigen, die viele vermissen

Mit der Ankündigung des „Remakes“ von The Legend of Zelda: Ocarina of Time wird aktuell über vieles diskutiert. Während einige Fans bereits mögliche Änderungen an der Timeline analysieren, beschäftigt andere eine ganz andere Frage: Wie gruselig wird das Abenteuer im neuen Gewand eigentlich werden?
Denn obwohl Ocarina of Time damals bereits ab 6 Jahren freigegeben wurde, gilt der N64-Klassiker bis heute für viele als eines der düstersten Zelda-Abenteuer überhaupt. Orte wie der Brunnen von Kakariko, der Schattentempel oder manche Bossgegner haben bei einer ganzen Generation von SpielerInnen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Fans hoffen auf die unheimliche Seite von Hyrule
In den sozialen Netzwerken wird derzeit fleißig darüber diskutiert, wie Nintendo die „verstörenderen“ und werden Elemente des Spiels in der Neuauflage umsetzen wird. Besonders häufig genannt werden dabei die ReDeads (dt. Zombies), Dead Hand (dt. Hirnsauger) oder auch König Zora.
Gerade die zombieartigen ReDeads und die albtraumhafte Kreatur Dead Hand könnten mit moderner Grafik deutlich unangenehmer wirken als noch auf dem Nintendo 64. Einige Fans scherzen sogar bereits, der Brunnen von Kakariko könnte im Remake fast wie ein Ableger von Silent Hill wirken.
Auch die Große Fee, die bereits im Original auf manche SpielerInnen etwas „befremdlich“ wirkte, wird regelmäßig als Kandidatin für einen besonders kuriosen Auftritt genannt. Andere wiederum sind gespannt auf Bossgegner wie Gohma oder Bongo Bongo, die mit ihrem Design ebenfalls für einige denkwürdige Momente sorgten.
„Macht es so gruselig wie möglich“
Viele Fans wünschen sich sogar ausdrücklich, dass Nintendo die düstere Atmosphäre beibehält oder noch stärker hervorhebt. In den sozialen Netzwerken finden sich zahlreiche Kommentare von SpielerInnen, die hoffen, dass das Remake die unheimlichen Momente des Originals nicht abschwächt.
Tatsächlich erinnern sich viele bis heute daran, wie überraschend düster manche Abschnitte von Ocarina of Time waren. Während neuere Zelda-Spiele ebenfalls ihre bedrohlichen Momente besitzen, sehen viele Fans den Nintendo-64-Klassiker in dieser Hinsicht noch immer an der Spitze.
Wie weit Nintendo bei der Neuauflage tatsächlich gehen wird, bleibt abzuwarten. Eine Altersfreigabe liegt bislang noch nicht vor, größere Überraschungen sind hier allerdings kaum zu erwarten. Spannend wird vielmehr die Frage sein, ob Nintendo den Mut besitzt, einige der ikonischen Albtraumgestalten von Hyrule in moderner Grafik erneut auf die SpielerInnen loszulassen.
via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
3 Kommentare
Ich weiß nicht, es ist Nintendo, familienfreundlich und so. Kann mir nicht vorstellen, dass sie es extra gruselig belassen/betonen 😅
Ich für meinen Teil hoffe, dass gerade Dead Hand richtig schön freaky wird. Der Brunnen und der Schattentempel sind mir heute noch gruselig (hab ich schon mal erwähnt was für ein Schisser ich bin?) und da sind dann schon gewisse Erwartungen ans Remake da^^
Nintendo hat sich meiner Meinung nach wirklich etwas vorgenommen. Das Spiel ist legendär – dessen sind sich sowohl die Fans als auch Nintendo selbst sehr bewusst. Entsprechend hoch sind natürlich auch die Erwartungen.
Zelda: Ocarina of Time und Majora’s Mask sind wahre Schwergewichte, wenn es um Atmosphäre geht. Die Musik, der Artstyle, das Storytelling sowie das Charakter- und Kreaturendesign sind bis heute einzigartig. Alles wirkt mysteriös, geheimnisvoll und voller Doppeldeutigkeiten – manchmal sogar gruselig oder verstörend. Genau das liebe ich an diesen Spielen, und vielen anderen geht es genauso. Neben ..
und ..
Daneben fallen mir noch zahlreiche weitere Aspekte ein, auf die ich besonders gespannt bin. Nehmen wir zum Beispiel den Schattentempel, der eine verfluchte fac***g Folterkammer der Sheikah ist. Oder den Mann mit seiner Familie im Skulltula-Haus, der sich Stück für Stück wieder in einen Menschen zurückverwandelt.
Nun ist Ocarina of Time fast 30 Jahre alt, und in dieser Zeit hat sich vieles verändert. Trotzdem wünsche ich mir aus tiefstem Herzen, dass Nintendo keine weichgespülte Version dieser Welt präsentiert. Ehrlich gesagt habe ich aber auch Vertrauen und blicke optimistisch auf die ganze Sache.
Was den Stil angeht, würde ich erst einmal abwarten. Mir persönlich gefällt die bisherige Richtung jedenfalls gut. Ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo sich eher an Twilight Princess orientiert – was ich ebenfalls begrüßen würde. Aber warten wir es ab. Immer wieder schwirren mir auch die kurzen „Trailer“-Szenen aus der Wii-U-Präsentation durch den Kopf.
Sollte es am Ende in diese Richtung gehen, wäre ich absolut zufrieden. Die nächsten Monate werden auf jeden Fall sehr spannend.
Edit:
Hier übrigens nochmal ein interessantes Video von Zeltik zur Thematik um Links Design: