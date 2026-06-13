Eine legendäre Szene feiert in Final Fantasy VII Revelation ein Minispiel-Comeback

Es gibt gewiss noch viele markante Szenen aus dem Original, denen Fans entgegenfiebern. Auch wenn wir mit Final Fantasy VII Remake und Rebirth schon viele kultige Spielchen, Dialoge und Orte wiedergesehen haben.

Eine davon dürfte sicherlich die kultige Slapstick-Szene mit Tifa und Scarlet in Junon sein. Naoki Hamaguchi hatte schon lange vor der Ankündigung von Final Fantasy Revelation bestätigt, dass diese Szene im finalen Remake-Teil enthalten sein würde. Ein bisschen mehr ins Detail ging er nun im Interview mit Denfamico.

Während der Belagerung von Junon gerät Tifa in eine Auseinandersetzung mit Scarlet, der rücksichtslosen Shinra-Direktorin. Was dann folgt, ist ein unerwartet humorvolles Duell auf geschichtsträchtigen Boden. Anstatt eines klassischen Kampfes oder eines Wortduells liefern sich die beiden eine regelrechte Ohrfeigen-Schlacht, bei der Fans im Original per Knopfdruck mitwirken konnten. Unvergesslich. Oder?

Es gab sicherlich Zweifel, ob Square Enix diese „alberne“ Szene ins wohl wieder cineastisch inszenierte dritte Kapitel einbauen würde. Doch Remake und Rebirth haben jeweils bewiesen, dass urkomische und ikonische Szenen und Anspielungen immer wieder eingebaut wurden. Square Enix hat hier oft ein gutes Näschen bewiesen.

In welcher Form die Slapstick-Szene mit Tifa und Scarlet nun in Revelation auftauchen würde, war bislang offen. Ein Minispiel? Eine Zwischensequenz? Oder hat Hamaguchi eine andere Idee? Aitai Kimochi (via GameRant) hat das Interview von Denfamico in Auszügen übersetzt und so wissen wir: Es ist ein Minispiel. Wahrscheinlich wird es auf’s Timing ankommen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII, Square Enix