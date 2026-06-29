Dieses Easter Egg in Star Fox dürften selbst langjährige Fans übersehen haben

Star Fox ist erst seit wenigen Tagen erhältlich und konnte auch in unserem Test überzeugen. Umso spannender ist nun ein kleines Detail, das vielen Fans bislang wohl entgangen sein dürfte. Denn das „Switch 2“-Abenteuer versteckt gleich mehrere Easter Eggs, die selbst für eingefleischte Star-Fox-Fans ziemlich tief in die Seriengeschichte eintauchen.

Darauf aufmerksam machte Destruction Games auf Twitter. Auf den Arwing-Jägern von Fox McCloud und seinem Team findet sich der Schriftzug „SUPER FX TECHNOLOGY“ – eine Anspielung auf den Super FX-Chip von Argonaut Software, der damals im SNES-Modul des ersten Star Fox steckte und die 3D-Grafik überhaupt erst möglich machte.

Sogar der Barcode ist eine Anspielung

Die „Super FX“-Geschichte von Star Fox dürfte noch recht bekannt sein, doch damit enden die Easter Eggs noch nicht. Direkt unter dem Schriftzug befindet sich ein Barcode, der laut Destruction Games tatsächlich dem Barcode des Nintendo Power Player’s Guide zu Star Fox 64 entspricht.

Der Twitter-Nutzer räumt ein, dass ihm das nur aufgefallen sei, weil er im Handel gearbeitet habe und sich noch an den „045496“-Teil im Barcode erinnere, der auf Nintendo-Produkte hinweist.

Eine derart spezielle Referenz dürfte wohl nur den wenigsten SpielerInnen auffallen. Sie zeigt aber, wie viel Liebe zum Detail das Entwicklerteam in das neue Star Fox gesteckt hat – und dass dort offenbar echte Fans der Reihe am Werk waren.

Falls ihr selbst bereits mit Fox und seinem Team unterwegs seid, lohnt sich also durchaus ein genauer Blick auf die Arwings. Star Fox erschien am 25. Juni exklusiv für die Nintendo Switch 2. Welche Gratis-Prämien es außerdem im Nintendo Shop gibt, erfahrt ihr übrigens hier.

via Time Extension, Bildmaterial: Star Fox, Nintendo