Nintendo äußert sich: Rätselhafter „Switch 2“-Code gibt sein Geheimnis preis

Mitte März berichteten wir bereits über Gerüchte zu einer möglichen neuen Revision der Nintendo Switch 2. Das sorgte bei vielen Fans zunächst für Verwunderung. Schließlich ist die Konsole erst seit rund einem Jahr auf dem Markt.

Nun hat Nintendo die Spekulationen indirekt bestätigt. Auf der europäischen Nintendo-Webseite wird darauf hingewiesen, dass zukünftige Versionen bestimmter Produkte aufgrund neuer EU-Vorgaben eigene Modellnummern erhalten werden. Zusätzlich soll auf der Verpackung der neue Zusatzcode „OSM“ zu finden sein.

Neue EU-Regelung macht Änderungen notwendig

Hintergrund ist die EU-Batterieverordnung, die bereits 2023 verabschiedet wurde. Diese schreibt vor, dass ab dem 18. Februar 2027 bestimmte Geräte mit integrierten Akkus so konstruiert sein müssen, dass NutzerInnen die Batterie relativ einfach selbst austauschen können.

Nintendo erklärt dazu, dass bereits Maßnahmen vorbereitet werden, um zukünftige Produkte an die neuen Anforderungen anzupassen. Für bestehende Geräte mit Modellnummern, die mit „BEE“ beginnen – der Modellcode der „normalen“ Switch 2 – sollen künftig entsprechend angepasste Varianten erscheinen. Diese erhalten dann eine eigene Modellnummer und die Kennzeichnung „OSM“.

Gleichzeitig löst Nintendo damit auch ein kleines Rätsel. Anfang des Jahres war bereits ein mysteriöser OSM-Code aufgetaucht, der von einigen Beobachtern als Hinweis auf neue Hardware interpretiert wurde. Nun scheint klar zu sein, dass die Kennzeichnung lediglich der Unterscheidung der neuen EU-konformen Modelle dient.

Revisionen sind bei Nintendo nichts Ungewöhnliches

Auch wenn der Anlass diesmal gesetzlicher Natur ist, sind Hardware-Revisionen bei Nintendo keine Seltenheit. Die erste Nintendo Switch erhielt bereits wenige Jahre nach ihrer Einführung eine überarbeitete Version mit deutlich verbesserter Akkulaufzeit, ohne dass sich das Design der Konsole sichtbar änderte.

Ob die kommende „Switch 2“-Revision neben dem leichter austauschbaren Akku noch weitere Änderungen mit sich bringt, ist derzeit nicht bekannt. Möglich wäre auch, dass die Anpassungen ausschließlich den europäischen Markt betreffen. In Regionen wie Japan oder den USA gelten die neuen EU-Vorgaben schließlich nicht.

Fest steht jedoch: Wer ab 2027 eine Nintendo Switch 2 in Europa kauft, könnte bereits eine technisch leicht angepasste Version der Konsole in den Händen halten.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mario & Rabbids: Sparks of Hope, Ubisoft