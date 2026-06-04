Pokémon Champions erscheint schon in zwei Wochen für eine weitere Plattform

Pokémon Champions ist erstmals am 8. April für die Nintendo Switch erschienen. Bald gibt es das auch Free-to-play-Pokémon-Kampfspiel auch für Smartphones mit iOS und Android über Google Play und im App Store. The Pokémon Company und Entwickler The Pokémon Works geben bekannt, dass es am 17. Juni so weit ist.

Durch Cross-Plattorm-Unterstützung gibt es plattformübergreifendes Spielen zwischen Switch und Mobilgeräten, sodass SpielerInnen nahtlos über verschiedene Systeme hinweg kämpfen können. Über Pokémon Home könnt ihr eure Pokémon ins Spiel laden und kämpfen lassen – unter anderem auch von Pokémon GO.

Zur Feier des Mobile-Starts können SpielerInnen vom 17. Juni bis 2. September Raichu, Raichunit X und Raichunit Y erhalten, indem sie ihr Ingame-Postfach sowohl in der mobilen Version als auch in der Switch-Version überprüfen.

Raichu kann außerdem auf andere Weise erhalten werden, und die Mega-Steine werden zu einem späteren Zeitpunkt über den Ingame-Shop oder andere Features verfügbar sein. Das ist besonders nützlich für Neu- oder Wiedereinsteiger, die kein kampffähiges Team bereit haben. Auch wenn sie zuvor noch kein Spiel der Pokémon-Reihe gespielt haben, können sie sich auf diese Weise ein Team aus Leih-Pokémon aufbauen.

via Gematsu, Bildmaterial: Pokémon Champions, The Pokémon Company, Pokémon Works