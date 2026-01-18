Rätselhafter Code: Fans spekulieren über erste Hardware-Revision der Switch 2

Die Nintendo Switch 2 ist jetzt gut ein halbes Jahr auf dem Markt, da sorgt schon das nächste Gerücht für Gesprächsstoff. In Nintendos Account-Portal ist ein bislang unbekannter Hardware-Code aufgetaucht – und prompt wird spekuliert, ob bereits neue Revisionen der Konsole in Aussicht sind. Die Betonung liegt allerdings ganz klar auf Spekulation.

Was wurde gefunden?

Der gefundene Code hört auf den Namen „OSM“ und ist aktuell keinem bekannten Produkt zugeordnet. Zur Einordnung: Der Modellcode der „normalen“ Switch 2 lautet „BEE”. Auf Social Media reichen die Deutungen deshalb von einer möglichen Switch-2-Lite, oder OLED-Variante bis hin zu komplett harmlosen Platzhaltern oder internen Bezeichnungen. Sicher ist nur: Nintendo selbst hat dazu kein Wort verloren.

Und genau deshalb sollte man die Kirche im Dorf lassen. Die Switch 2 ist gerade einmal gut ein halbes Jahr erhältlich. Selbst wenn Nintendo intern schon Anpassungen plant, müssen das keine großen Neuerungen sein. In der Vergangenheit reichten solche Modellcodes oft für kleine technische Tweaks – etwa eine bessere Akkulaufzeit oder leicht andere interne Produktionsanpassungen – ohne dass sich für Spielerinnen und Spieler direkt von außen ersichtlich war.

Genauso war es auch bei der ersten Switch. Die erhielt ebenfalls still und leise eine neue Revision, die damals beispielsweise den Akku verbesserte und die ursprüngliche Version ersetzte.

Das weckt Erinnerungen

Natürlich erinnert man sich sofort an frühere Beispiele: Switch Lite, später das OLED-Modell – alles kam, aber eben mit ordentlich Abstand zum ursprünglichen Launch. Dass Nintendo jetzt schon eine neue große Revision in den Startlöchern hat, wäre eher untypisch. Zumal die aktuelle Konsole trotz kleiner Dellen im Weihnachtsgeschäft solide läuft.

Unterm Strich gilt also: Der Fund kann etwas bedeuten – oder auch gar nichts. Fürs Erste bleibt es ein interessantes Detail für Technik-Fans, aber sicher kein Grund, die eigene Switch 2 schon abzuschreiben. Was haltet ihr von der Entdeckung? Welche technischen Änderungen würdet ihr euch von einer neuen Switch 2 Revision wünschen?

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo