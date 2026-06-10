Nach den Diskussionen um Evie: Stellar Blade-Director äußert sich zur neuen Heldin

Erst war die Freude groß, als der südkoreanische Entwickler Shift Up beim Summer Game Fest 2026 mit Stellar Blade: Blood Rain den Nachfolger zum erfolgreichen Action-Adventure ankündigte. Doch schon kurz nach der Enthüllung verlagerte sich die Diskussion in den sozialen Netzwerken zunehmend auf die neue Hauptfigur Evie.

Die Nachfolgerin von Eve tritt in große Fußstapfen. Schließlich entwickelte sich die Protagonistin des ersten Spiels schnell zu einem richtigen Publikumsliebling. Entsprechend aufmerksam wurde auch Evies erster Auftritt verfolgt. Während viele Fans neugierig auf den neuen Charakter reagierten, sorgte insbesondere ihr von einigen als sehr jung wahrgenommenes Erscheinungsbild für Diskussionen innerhalb der Community.

Shift Up möchte mehr als nur ein auffälliges Design

Nun hat sich Director und Shift-Up-CEO Hyung-Tae Kim in einem Interview mit Famitsu (übersetzt von Automation Media) zu Evie geäußert. Dabei machte er deutlich, dass das Team mit der neuen Heldin deutlich größere Ziele verfolgt als lediglich ein ansprechendes Charakterdesign.

„Natürlich gefällt mir auch Eve’s Aussehen sehr gut, aber bei Evie geht es uns nicht nur darum, sie äußerlich attraktiv zu gestalten, sondern vor allem darum, eine Figur zu erschaffen, die die Spieler wirklich ins Herz schließen können.“

Laut Kim soll Evie als Mitglied einer Spezialeinheit auftreten, die eine Gruppe verfolgt, die für einen schweren Anschlag verantwortlich ist. Zudem besitzt sie offenbar eine Verbindung zu Eve aus dem ersten Spiel. Wie genau diese Beziehung aussieht, möchte Shift Up derzeit allerdings noch geheim halten.

Zusätzlich äußerte sich Kim in einem weiteren Interview mit Inven Global noch konkreter zum Design der neuen Heldin. Demnach wurde Evie bewusst kleiner und jünger wirkend gestaltet als ihre Vorgängerin Eve. Gleichzeitig habe das Team großen Wert darauf gelegt, sie als starke, coole und selbstbewusste Kämpferin zu inszenieren.

Auch spielerisch soll sich die neue Protagonistin deutlich unterscheiden. Laut Kim passe die intensive Nahkampfausrichtung besonders gut zu einer kleineren Figur. Wörtlich sagt er: „Was den Kampf angeht, fand ich die Vorstellung sehr reizvoll, dass ein kleiner Charakter in intensive Nahkämpfe verwickelt wird.“

Inspiration durch Goddess of Victory: NIKKE

Interessant ist auch, woher Shift Up seine Inspiration für die Entwicklung der neuen Hauptfigur bezieht. Kim zufolge greift das Studio auf Erfahrungen zurück, die mit dem Live-Service-Spiel Goddess of Victory: NIKKE für Mobilgeräte und PCs gesammelt wurden.

Laut den Entwicklern spielen die Figuren und ihre Geschichten eine zentrale Rolle für die Bindung der Community an das Spiel. Shift Up habe genau beobachtet, welche Charaktereigenschaften und Erzählweisen dazu führen, dass SpielerInnen eine emotionale Verbindung zu den Figuren aufbauen.

Diese Erkenntnisse sollen nun auch in Stellar Blade: Blood Rain einfließen. Kim deutet damit an, dass Evie nicht nur durch ihr Aussehen, sondern vor allem durch ihre Persönlichkeit, ihre Geschichte und ihre Entwicklung überzeugen soll.

Bis Fans selbst herausfinden können, ob dies gelingt, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Laut Kim befindet sich Stellar Blade: Blood Rain weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit ebenso wenig wie eine vollständige Liste der Plattformen.

via Automation Media, Bildmaterial: Stellar Blade: Blood Rain, Shift Up