Neue Heldin, alte Diskussion: Stellar Blade: Blood Rain sorgt wieder für Gesprächsstoff

Geschichte wiederholt sich. Erst in der Nacht zu Samstag wurde mit Stellar Blade: Blood Rain beim Summer Game Fest 2026 der lange erwartete Nachfolger von Stellar Blade aus 2024 angekündigt. Doch wie schon beim Vorgänger dreht sich ein großer Teil der Diskussionen in der Community weniger um das Spiel selbst als um das Design der neuen Hauptfigur.

Mit Evie führt Entwickler Shift Up eine neue Protagonistin ein, die die Geschichte nach den Ereignissen des ersten Spiels fortsetzt. Während viele Fans neugierig auf den neuen Charakter reagieren, gibt es in den sozialen Netzwerken auch kritische Stimmen, die Evies Erscheinungsbild diskutieren.

Fans vergleichen Evie mit Eve

Einige SpielerInnen empfinden Evie als deutliche Veränderung gegenüber Eve, der Hauptfigur des ersten Spiels. Während Eve für ihre eher athletische und markante Erscheinung bekannt wurde, wirkt Evie im ersten Trailer schlanker, zierlicher und insgesamt jünger.

Entsprechend tauchten in sozialen Netzwerken schnell Vergleiche zwischen beiden Figuren auf. Manche Fans bezeichneten Evie als „Downgrade“, andere äußerten sich zurückhaltender und verwiesen darauf, dass verschiedene Kamera-Einstellungen und Szenen einen deutlich unterschiedlichen Eindruck der Figur vermitteln.

Gleichzeitig gibt es auch zahlreiche Stimmen, die die Diskussion für verfrüht halten. Schließlich befindet sich Stellar Blade: Blood Rain noch in einem frühen Entwicklungsstadium und bislang existiert lediglich ein erster Trailer.

Eine ähnliche Diskussion gab es bereits beim Vorgänger

Interessanterweise erinnert die aktuelle Debatte stark an die Situation vor der Veröffentlichung des ersten Stellar Blade. Auch Eve sorgte damals bereits bei ihrer ersten Vorstellung für Diskussionen innerhalb der Community. Im Laufe der Entwicklung wurde das Charaktermodell jedoch mehrfach angepasst und weiter verfeinert. Offiziell hat sich Shift Up bislang nicht zu den aktuellen Reaktionen geäußert.

Unabhängig von der Diskussion scheint eines bereits jetzt festzustehen: Stellar Blade: Blood Rain hat die Aufmerksamkeit der Community auf sich gezogen. Ob sich die Wahrnehmung von Evie bis zur Veröffentlichung noch verändert, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen, wenn Shift Up weitere Einblicke in das Spiel und seine neue Hauptfigur gewährt.

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via Insider Gaming, Bildmaterial: Stellar Blade: Blood Rain, Shift Up