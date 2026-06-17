The Pokémon Company will KI-Agenten entwickeln lassen, die das Trading Card Game meistern

Das Thema KI bleibt allgegenwärtig. Nun kündigte The Pokémon Company einen Wettbewerb an, der EntwicklerInnen herausfordert, KI-Agenten zu kreieren, die das Pokémon-Sammelkartenspiel spielen können. In Zusammenarbeit mit Kaggle durchgeführt, winken Geldpreise sowie Unterstützung durch bedeutende Tech-Partner wie Google und Nvidia.

Ziel des Wettbewerbs sei es zu testen, ob künstliche Intelligenz der strategischen Komplexität des Spiels, den Entscheidungen beim Deckbau sowie den unvorhersehbaren Spielverläufen gewachsen ist.

Auf der Website erläutern die Organisatoren, warum das Pokémon-Sammelkartenspiel eine große Herausforderung für KI-Systeme darstellt. Zu den Faktoren gehören die große Anzahl verfügbarer Karten, vielfältige Spieltaktiken, Typ-Vorteile und -Nachteile, Entscheidungsfindungen auf Basis gezogener Karten, verborgene Informationen sowie die Notwendigkeit, sich während eines Matches auf unvorhersehbare Entwicklungen einzustellen.

„KI hat sich bereits anderen strategischen Brett- und Strategiespielen wie Schach, Shogi und Go gestellt“, heißt es in der Veranstaltungsbeschreibung. „Nun nimmt die KI eine neue Herausforderung an: das Pokémon-Sammelkartenspiel.“

Simulation und Strategie

Die erste Phase des Wettbewerbs ist in zwei Kategorien unterteilt: eine Simulationskategorie und eine Strategiekategorie. Die Simulationskategorie läuft vom 16. Juni bis zum 17. August 2026. Dabei entwickeln Teams KI-Trainingsagenten, die in automatisierten Matches auf Kaggle gegeneinander antreten. Für diese Kategorie wird kein Preisgeld vergeben.

Die Strategiekategorie läuft vom 16. Juni bis zum 14. September 2026. Die Teilnehmer müssen einen Bericht einreichen, in dem sie die strategische Logik hinter ihren KI-Systemen erläutern. Die Platzierung erfolgt auf der Grundlage von Faktoren wie der Stabilität des Agenten, den Konzepten für das Deckdesign und der Leistung in der Simulationsphase.

Laut der Website des Wettbewerbs gelten für die Spiele die Regeln des Standard-Formats des Pokémon-Sammelkartenspiels, wobei ausschließlich Karten aus einem vom Veranstalter bereitgestellten Kartenpool verwendet werden dürfen. Zudem ist die Spielzeit für jede/n TeilnehmerIn auf 10 Minuten pro Partie begrenzt.

via Dexerto, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company