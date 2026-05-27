Zusammen erreicht die Remake-Trilogie von Dragon Quest einen neuen Meilenstein

In diesem Jahr feiert die beliebte „Dragon Quest“-Reihe ihr 40-jähriges Jubiläum. Anlässlich dieses freudigen Ereignisses präsentierten Yuji Horii und Yosuke Saito nicht nur endlich das Comeback von Dragon Quest XII, sondern auch die Remakes der ersten drei Teile können sich feiern lassen.

In einer Mitteilung via Twitter verkündete Square Enix, dass sich die beiden Neuauflagen Dragon Quest III HD-2D Remake und Dragon Quest I & II HD-2D Remake insgesamt vier Millionen Mal verkauft haben. Die Verkaufszahlen umfassen sowohl physische als auch digitale Versionen.

Ein Großteil dieser Zahlen scheint auf Dragon Quest III HD-2D Remake zurückzugehen. Immerhin verkündete Square Enix bereits drei Wochen nach dem Erscheinen des Spiels im Dezember 2024, dass sich das Remake weltweit mehr als zwei Millionen Mal verkauft hat.

Beide Remakes der RPG-Klassiker sind für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch sowie PCs erhältlich. Für Dragon Quest I & II HD-2D Remake gibt es ebenfalls eine native „Switch 2“-Version. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Game Key Card.

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix, Artdink