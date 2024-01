Ace Attorney: Capcom hat Pläne für die Fortführung der Serie, bestätigt der Produzent

Capcom hat bestätigt, dass die „Ace Attorney“-Serie auch in Zukunft fortgeführt werden soll.

Das letzte neue Spiel in der Serie (The Great Ace Attorney 2) liegt mit 2017 schon einige Jahre zurück, aber „Ace Attorney“-Fans können sich nicht allzu sehr beschweren. Zuletzt wurden diverse Spiele der Serie für aktuelle Konsolen neu aufgelegt – mit der Apollo Justice: Ace Attorney Trilogie steht sogar die nächste Spielesammlung in den Startlöchern.

Aber ein neues Gerichtsabenteuer wäre eben auch was Feines. Und diesbezüglich hat Capcom gute Neuigkeiten. Kenichi Hashimoto, Produzent der Apollo Justice: Ace Attorney Trilogie, hat ein Interview mit 4Gamer geführt, in dem es auch um die Zukunft der Marke ging. Hashimoto erklärt:

„Im Moment gibt es nichts, worüber man reden könnte, aber wir haben viel Wissen über die RE Engine gewonnen. Ich kann sagen, dass die ‚Ace Attorney‘-Reihe nicht enden wird. In diesem Sinne denke ich, dass Sie sich auf das freuen können, was kommt.“

Hashimotos Antwort bestätigt nicht eindeutig, dass sich derzeit ein neues „Ace Attorney“-Spiel in der Entwicklung befindet. Er deutet jedoch darauf hin, dass Capcom Pläne für die Weiterentwicklung der Serie hat, die möglicherweise sogar den Einsatz der RE Engine beinhalten könnten.

Wir dürfen gespannt sein. Mit der Apollo Justice: Ace Attorney Trilogie dürft ihr bereits diese Woche zurück in den Gerichtssaal. Die Sammlung erscheint am 25. Januar für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs.

via The Gamer, Bildmaterial: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, Capcom