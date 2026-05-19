Das bisher beste LEGO-Spiel aller Zeiten: Erste Reviews zum neuen „LEGO Batman“ sind da

Ist das vielleicht wirklich das beste LEGO-Spiel aller Zeiten? Die ersten Reviews zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight fallen jedenfalls sehr positiv aus – und setzen direkt neue Bestmarken für die gesamte Reihe.

Mit aktuell 85 Punkten auf OpenCritic und 84 Punkten auf Metacritic ist Legacy of the Dark Knight* (dt. Das Vermächtnis des Dunklen Ritters) momentan das bestbewertete LEGO-Spiel überhaupt.

Der bisherige Spitzenreiter war LEGO Star Wars: The Skywalker Saga mit einem Metascore von 82 Punkten. Viele ältere LEGO-Titel lagen dagegen meist eher im 70er-Bereich.

Kritiker feiern TT Games’ neues Batman-Abenteuer

Besonders häufig gelobt werden die riesige Spielwelt, die zahlreichen Anspielungen auf das gesamte Batman-Universum sowie die spielerische Weiterentwicklung von TT Games.

Auch die ersten Reviews fallen entsprechend begeistert aus. James Lucas von The Gamer schreibt beispielsweise: „Legacy of The Dark Knight hat für TT Games neue Maßstäbe gesetzt.“ Push Square bezeichnet das Spiel wiederum als eines der unterhaltsamsten Erlebnisse des Jahres: „Dieser neue LEGO Batman wird dir den größten Spaß des ganzen Jahres bereiten.“ Besonders euphorisch fiel außerdem das Fazit von GamingBible aus: „Legacy of the Dark Knight verdient es, zu Recht als eines der besten Spiele des Jahres 2026 zu gelten.“

Start steht unmittelbar bevor

Allzu lange müssen Fans ohnehin nicht mehr warten. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint bereits am 22. Mai 2026 für die PlayStation 5, Xbox Series und PCs über Steam und den Epic Games Store. Käufer der Deluxe Edition dürfen sogar schon 72 Stunden früher loslegen. Eine Version für die Nintendo Switch 2 soll später im Laufe des Jahres 2026 folgen.

Das Spiel soll eines der bislang größten LEGO-Abenteuer überhaupt werden und greift dabei auf zahlreiche Elemente aus der Batman-Geschichte zurück – insbesondere auch aus der beliebten Batman: Arkham-Reihe. Habt ihr ein Auge auf das Spiel geworfen?

via The Gamer, Bildmaterial: LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters, Warner Bros, TT Games