Final Fantasy VII Revelation bestätigt den ersten gestrichenen Inhalt gegenüber dem Original

In Final Fantasy VII Rebirth besuchen Fans, ohne zu viel zu verraten, auch den Tempel des Alten Volkes. Wer das Original gespielt hat, weiß: Um Zutritt zu erlangen, war ursprünglich eigentlich ein kleiner Umweg notwendig.
Nun wissen wir bereits, dass es diesen kleinen Umweg in Final Fantasy VII Rebirth nicht gab. RPGsite wollte deshalb in einem neuen Interview von Naoki Hamaguchi wissen, ob wir in Final Fantasy VII Revelation Bone Village besuchen können.
Das könnte immer noch relevant sein, denn neben dem „Schlüssel“ zum Tempel des Alten Volkes fand man in Bone Village im Original einst auch den Eingangsschlüssel zu Midgar. Und wir wissen bereits, dass wir in Final Fantasy VII Revelation auch an Orte aus den beiden ersten Teilen der Remake-Trilogie zurückkehren können.
Doch Bone Village wird es in „Revelation“ nicht geben, wie Naoki Hamaguchi bestätigt. Doch Northwood und den Tempel des Alten Volkes könne man erneut besuchen, wie Hamaguchi weiter ausführt. Gewiss, einen großen Verlust dürfte Bone Village nicht darstellen. Und das damalige Ausgrabungsspielchen werden Fans wohl auch nicht vermissen.
Andere, damals sogar optionale Orte, werden in Final Fantasy VII Revelation hingegen stattfinden. So beispielsweise Wutai (Bild oben) – das war einst vollkommen optional. Das Team bestätigte Wutai schon im März – im aktuellen Enthüllungstrailer durften wir einen ersten Blick auf Wutai werfen.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
3 Kommentare
Knochendorf nicht mehr dabei zu haben, find ich jetzt nicht so schlimm, gab da eh nicht großartig viel zu tun, das Ausgrabungsspiel ist jetzt auch kein großer verlust. der Ort diente eh nur als Quasi-Eingang zum verwunschenen Wald.
Aber es gibt einige Dinge, die man halt anderweitig ins Spiel umplatzieren müsste, wenns das dorf nicht mehr gibt...
So war der Ort zum Beispiel relevant, um dort die Mondharfe zu finden.. der erhalt dieses Gegenstands, sofern es ihn weiterhin gibt, müsste nun dann geändert werden, da diese eben für den Wald benötigt wird.
Es gab aber auch einige Waffen die man dort ausgaben konnte, die nun bestfalsl anders erwerbbar gemacht werden müssen, als Monsterdrops, Schatzgegenstände, zum Kauf, wie auch immer, udn man konnte dort Substanzen ausgraben, falls man diese zuvor verpasst hatte wie 2x Objekt, Phönix und Bahamut Null, sowie eben den Schlüssel zu Sektor 5
Oh nein das unwichtigste dorf wo aus irgendein Grund eine F14 lag ist, so schlimm .
spaß beiseite. Dadurch das man mit Chocobos eh schon in Rebirth graben konnte hat dieser Ort ja eh jegliche Relevanz verloren. Umso schöner ist ja das sie alle andere Orte so großartig erweitert haben.
Ist gar nicht nötig da wir ja das ganze schon hinter uns haben. Es war ja nur wichtig um Aerith in den Wald zu folgen, was aber schon geschehen ist. Weshalb dort gar nichts mehr passiert.
aja, gut, hab ja Rebirth noch bewusst bisher nicht gezockt, daher konnt ich das noch nicht wissen, auch wenn ich es i ndiesem zusammenhang schöner gefunden hätte, wenn man Knochendorf einfach "neu erfunden" hätte und dem ort halt ne neue andere Existenzberechtigung gegeben hätte, statt es einfach von der Weltkarte zu tilgen