Final Fantasy VII Revelation bestätigt den ersten gestrichenen Inhalt gegenüber dem Original

In Final Fantasy VII Rebirth besuchen Fans, ohne zu viel zu verraten, auch den Tempel des Alten Volkes. Wer das Original gespielt hat, weiß: Um Zutritt zu erlangen, war ursprünglich eigentlich ein kleiner Umweg notwendig.

Nun wissen wir bereits, dass es diesen kleinen Umweg in Final Fantasy VII Rebirth nicht gab. RPGsite wollte deshalb in einem neuen Interview von Naoki Hamaguchi wissen, ob wir in Final Fantasy VII Revelation Bone Village besuchen können.

Das könnte immer noch relevant sein, denn neben dem „Schlüssel“ zum Tempel des Alten Volkes fand man in Bone Village im Original einst auch den Eingangsschlüssel zu Midgar. Und wir wissen bereits, dass wir in Final Fantasy VII Revelation auch an Orte aus den beiden ersten Teilen der Remake-Trilogie zurückkehren können.

Doch Bone Village wird es in „Revelation“ nicht geben, wie Naoki Hamaguchi bestätigt. Doch Northwood und den Tempel des Alten Volkes könne man erneut besuchen, wie Hamaguchi weiter ausführt. Gewiss, einen großen Verlust dürfte Bone Village nicht darstellen. Und das damalige Ausgrabungsspielchen werden Fans wohl auch nicht vermissen.

Andere, damals sogar optionale Orte, werden in Final Fantasy VII Revelation hingegen stattfinden. So beispielsweise Wutai (Bild oben) – das war einst vollkommen optional. Das Team bestätigte Wutai schon im März – im aktuellen Enthüllungstrailer durften wir einen ersten Blick auf Wutai werfen.

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Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix