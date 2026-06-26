Schnappt euch die Gratis-Prämie zu Star Fox jetzt im Nintendo Store

Wenn ihr zur Vorbestellung im Nintendo Store gegriffen habt, dann habt ihr Star Fox für Nintendo Switch 2 gestern mit einem Pin-Set und Gummi-Aufnähern als Gratis-Bonus* geschickt bekommen. Jetzt legt der Nintendo Store nochmal nach.

Wie bei jeder First-Party-Veröffentlichung gibt es auch diesmal eine Gratis-Prämie, für die ihr eure Platin-Punkte auf den Kopf hauen könnt. Für 500 Platin-Punkte (zzgl. Versandkosten) erhaltet ihr ein schickes Mauspad* zu Star Fox.

Das ist nicht nur gut für den Desktop-PC, sondern erinnert auch daran, dass das Remake auch eine Maussteuerung der Switch 2 unterstützt. Das Angebot ist wie immer begrenzt. Das Mauspad bietet eine raue Oberfläche und ist 23 x 22 cm groß.

„Lass deine Maus (oder deinen Joy-Con 2-Controller) über dieses Star-Fox-Mauspad im Design von Fox und seinem Team gleiten“, so Nintendo im Store. Greift ihr zu? Wie Star Fox in unserem Test abgeschnitten hat, lest ihr hier.

Das Mauspad:

Bildmaterial: Nintendo