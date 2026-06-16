Die Querelen um das „Beste deutsche Spiel 2023“ nehmen ein versöhnliches Ende

„Sammler müssen sich entscheiden“, so haben wir im November 2022 untertitelt. Ihr gehört hoffentlich nicht zu denen, die sich damals falsch entschieden haben. First Press Games kündigte damals eine physische Version von Chained Echoes an – konnte aber jahrelang buchstäblich nicht liefern, was versprochen wurde.

Während Chained Echoes gefeiert wurde, unter anderem mit einer Nominierung bei The Game Awards und als „Bestes deutsches Spiel“ beim Deutschen Computerspielpreis, schauten Fans des Haptischen in die Röhre.

Die Geschichte nahm mit einem Ende der Geschäftsbeziehungen zwischen Matthias Linda und First Press Games sowie einer Klageabsicht im März 2026 ihr vorläufiges, unrühmliches Ende. Doch jetzt gibt es eine Entwicklung, die Fans positiv stimmt.

Bei Kickstarter kündigte Matthias Linda in einem Update an, dass man mit Super Rare Games einen neuen Partner für die physische Version gefunden hat. Super Rare Games wird Chained Echoes – so hofft man wenigstens – in einer Standard und in einer Deluxe Edition für Nintendo Switch veröffentlichen. Enthalten ist dann auch der DLC Ashes of Elrant.

Kickstarter-Unterstützende, die sich damals für eine physische Version entschieden haben, wird man auf diese Weise glücklich machen können. Wer sich die physische Version damals bei First Press Games „gekauft“ hat, erhält allerdings auf diesem Weg keinen Ersatz. Da hilft die erneute Bestellung. Im September soll die Auslieferung erfolgen.

Bildmaterial: Chained Echoes, Deck13, Matthias Linda