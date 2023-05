DCP-Abräumer: Chained Echoes ist „Bestes Deutsches Spiel“ – und wer noch gewonnen hat

Gestern Abend wurden in Berlin der 15. Deutsche Computerpreis verliehen und insgesamt 800.000 Euro an die GewinnerInnen ausgeschüttet. Spiele aus Deutschland werden immer namhafter, diesen Trend konnte man wohl feststellen in den letzten Jahren.

Mit Chained Echoes und Signalis gab es in den letzten Monaten gleich zwei Spiele aus Deutschland, die zu internationaler Anerkennung fanden. Sie waren es auch, die in der Kategorie „Bestes Deutsches Spiel“ die besten Chancen hatten.

Am Ende hatte Chained Echoes von Matthias Linda die Nase vorn – herzlichen Glückwunsch! Signalis durfte sich dafür über den Award in der Kategorie „Nachwuchspreis Bestes Debüt“ freuen. Weitere Auszeichnungen in der Übersicht:

Bestes Grafikdesign: Abriss – Build to Destroy

Beste Innovation und Technologie: Beethoven // Opus 360

Bestes Familienspiel: Die magische Bretterbudenburg

Bestes Internationales Spiel: God of War Ragnarök

Bestes Mobile Spiel: Dungeons of Dreadrock

Bestes Serious Game: Beholder 3

Spielerin des Jahres: Shurjoka

Bestes Audiodesign: Signalis Bestes

Expertenspiel: Touch Type Tale – Strategic Typing

Bestes Gamedesign: Dome Keeper

Sonderpreis der Jury: Fem Devs Meetup

Nachwuchspreis Bester Prototyp: Light of Atlantis

Studio des Jahres: Paintbucket

Nachwuchspreis Bestes Debüt: Signalis

Bestes Deutsches Spiel: Chained Echoes

Chained Echoes ist aktuell noch im Xbox Game Pass verfügbar und darüber hinaus für PlayStation, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Eine Handelsversion soll im Sommer bei First Press Games erscheinen und ist noch nicht konkret datiert. Anders sieht es bei Signalis aus, das ihr euch für Switch und PS4 bei Amazon* bestellen könnt.

Bildmaterial: Chained Echoes, Deck13, Matthias Linda