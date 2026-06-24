Capcom Spotlight präsentiert euch in dieser Woche neue Infos zu alten und neuen Titeln

In der ersten Hälfte dieses Jahres hat Capcom bereits einige gute Titel seiner Marken veröffentlicht. Dazu zählen Resident Evil Requiem, die neue IP Pragmata und Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Alle Spiele waren für Capcom bislang durchaus erfolgreich und erhielten viel positive Kritik.

Für die zweite Jahreshälfte plant das japanische Unternehmen ebenfalls die Veröffentlichung einiger großer Titel. Dazu zählt das kürzlich angekündigte Dragon’s Dogma II: Dark Arisen, welches am 9. Oktober als Erweiterung für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheint. Erstmals wird das Spiel zusammen mit der Erweiterung auch als „Switch 2“-Version erscheinen.

Wenige Wochen vorher lässt Capcom mit Onimusha: Way of the Sword die „Onimusha“-Reihe wieder aufleben. Die intensive Schwertkampf-Action in einem düsteren Setting erscheint am 25. September für die PlayStation 5, Xbox Series, PCs sowie für die „Switch 2“. Letztere Version ermöglicht sogar das Spielen mit Bewegungssteuerung.

Um die genannten Titel in den Fokus zu rücken und neue Informationen zu liefern, strahlt Capcom am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, um 23:00 Uhr deutscher Zeit eine neue Ausgabe von Capcom Spotlight aus. In der circa 30-minütigen Präsentation dreht sich alles um Monster Hunter Stories 3, Onimusha: Way of the Sword und Dragon’s Dogma II: Dark Arisen. Fans der Spiele können sich also auf neue Informationen freuen.

Capcom Spotlight Teaser:

via Capcom, Bildmaterial: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom