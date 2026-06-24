Influencer sollen SEGA helfen, nachdem gut bewertete Titel hinter den Erwartungen blieben

SEGA-Fans können sich eigentlich nicht beschweren. Mit Sonic Racing: CrossWorlds und Shinobi: Art of Vengeance bediente das Traditionsunternehmen erst kürzlich zwei ihrer beliebten Marken mit gelungenen Ablegern.

Und tatsächlich: Bei der Presse und SpielerInnen kamen die Titel gut an. „CrossWorlds“ hat einen ordentlichen Metacritic-Wert von 82; SpielerInnen bewerten den Titel gar mit einem Durchschnittswert von 8,6. Bei Shinobi sieht es ähnlich sonnig aus: Der Metacritic-Wert liegt bei 87, während die User-Wertung 8,3 zählt.

Influencer sollen helfen

Umso ernüchternder also, dass beide Titel hinter den Verkaufserwartungen von SEGA geblieben sind. Das geht aus dem jüngsten Geschäftsbericht hervor. Laut SEGA verdeutliche das schwache Abschneiden dieser beiden Titel die Notwendigkeit, die Vertriebs- und Marketingstrategie des Unternehmens zu überarbeiten. Konkret plane man, seine Publishing-Struktur zu globalisieren und den Schwerpunkt von gezielter Werbung stärker auf „Fandom“, Prominente und Influencer zu verlagern.

Das Unternehmen strebt einen „signifikanten Wandel“ sowohl der „Organisationsstruktur als auch der Denkweise“ an. Das Ziel: eine „umsatzfördernde Fan-Basis aufbauen und erweitern“. Zudem soll der Fokus verstärkt auf „Empfehlungen durch Dritte, einschließlich Influencern und Nutzern“, liegen.

Dieser Schritt folgt auf frühere Äußerungen des Unternehmens, wonach man bei Initiativen wie digitalen Verkäufen und datengestütztem Marketing – Bereichen, in denen andere große japanische Spielehersteller wie Capcom glänzen – „hinterherhinke“. SEGA teilte mit, man überprüfe derzeit die nach Regionen gegliederte Publishing-Organisation und werde auf eine Struktur mit einer einheitlicheren globalen Strategie umstellen.

An anderer Stelle des Geschäftsberichts kündigt SEGA an, bis zum 31. März 2027 zwei weitere Titel aus seinen wichtigsten Marken (IPs) zu veröffentlichen – zusätzlich zu den bereits angekündigten Spielen Stranger Than Heaven und Persona 4 Revival. Zuletzt hat SEGA ein starkes Spiele-Line-up vorgestellt, darunter Crazy Taxi: World Tour, Virtua Fighter Crossroads, Persona 6, Total War: Warhammer 40,000, Total War: Medieval III und Alien Isolation 2.

via VGC, Bildmaterial: SEGA