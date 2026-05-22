Zur Konsolenversion des Wuxia-RPGs Wandering Sword gibt es gute und schlechte Nachrichten

Wandering Sword ist ein Rollenspiel im Wuxia-Stil. Das Spiel, das an die HD2D-Titel von Square Enix erinnert, erschien im September 2023 exklusiv für PCs via Steam. Entwicklerstudio hinter dem Titel ist The Swordman Studio. Die Publisher sind Clouded Leopard Entertainment und Spiral Up Games.

In der State of Play Japan November 2025 wurde das Wuxia-RPG ebenfalls für PlayStation 5 angekündigt. Es sollen auch Versionen für Switch 2 und Switch erscheinen. Ursprünglich sollte die PS5-Version am 28. Mai, also nächste Woche, erscheinen. Allerdings wurde das Erscheinungsdatum nun auf den 21. Januar 2027 verschoben.

Die „Switch 2“- und Switch-Version, die ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden sollten, erscheinen jetzt zeitgleich mit der PS5-Version. Ebenfalls an diesem Tag wird eine neu angekündigte „Xbox Series“-Version erscheinen. Laut Clouded Leopard Entertainment ist die Verzögerung auf Anpassungen im Veröffentlichungsplan für die physische Ausgabe zurückzuführen.

Pixel-Wuxia-RPG mit besonderem Touch

Das im Mai 2022 angekündigte Spiel erinnert mit seiner Optik unweigerlich an die HD-2D-Titel von Square Enix. Publisher Spiral Up Games verspricht antike Orte, eine reiche Geschichte, Heldentaten und coole Kampfkünste.

Wuxia ist ein Genre der chinesischen Literatur oder chinesischer Filme, in dem Kämpfe von Soldaten, Schwertkämpfern und anderen sowie historische oder pseudohistorische Schauplätze im Vordergrund stehen und oft um fantastische Elemente ergänzt werden.

via Gematsu, Bildmaterial: Wandering Sword, Spiral Up Games, Clouded Leopard Entertainment, The Swordman Studio