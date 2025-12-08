Das kommt unerwartet: Katsuhiro Harada verlässt Bandai Namco und Tekken zum Jahresende

Katsuhiro Harada ist das Gesicht von Tekken. Er ist nicht nur langjähriger Director der Serie, sondern hob sie 1994 auch mit aus der Taufe, wenn damals auch noch nicht in führender Position. Heute hat Harada unerwartet seinen Abschied von Bandai Namco zum Jahresende und damit auch von Tekken verkündet.

Morgen ist der 9. Dezember und Tekken wird dann 31 Jahre alt. Die Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag sind abgeschlossen und Harada bezeichnet dies als einen guten Moment für seine heutige Bekanntgabe. Mit einer rührenden Nachricht verabschiedet sich Harada bei seinen Fans.

Die Wurzeln seiner Arbeit würden in Tagen liegen, an denen kleine lokale Turniere in japanischen Spielhallen zu Tekken stattgefunden hätten. Er habe damals Automaten alleine transportiert und Leute ermutigt, Tekken auszuprobieren. Der direkte Kontakt mit Spielenden, die Gespräche und die Atmosphäre seien es gewesen, die seine Identität als Entwickler noch heute ausmachen würden.

Doch in den letzten Jahren habe er viele enge Freunde im Privatleben verloren und im Berufsleben den Tod oder Rücktritt vieler älterer Kollegen erlebt. Das habe ihn zum Nachdenken gebracht über die „Zeit, die mir als Schöpfer noch bleibt“. Auch der Rat seines „zweiten Vaters“ Ken Kutaragi habe ihn ermutigt.

Harada hat Pläne

In den letzten Jahren habe Harada bereits begonnen, nach und nach Aufgaben an das Team zu übergeben. Harada, der sich in seiner Nachricht nicht nur an Tekken, sondern auch an Spiele wie Summer Lesson und Pokémon Tekken erinnert, bedankt sich zutiefst bei der Community und will zu einem späteren Zeitpunkt über seine nächsten Schritte informieren.

Der offizielle Tekken-Account zitierte Haradas Nachricht heute und informiert, dass Harada am 31. Januar und 1. Februar 2026 bei den TEKKEN World Tour 2025 Global Finals in Malmö noch einmal einen Auftritt haben wird und die Tekken-Fans treffen will.

Was die Zukunft der Serie und kommende Updates zu Tekken 8 angeht, sollen Fans versichert sein, dass das Team weiterhin alles gibt und Feedback sammelt, alles im Sinne der Vision und des Geistes, die Harada-san aufgebaut habe. Man drücke Harada die tiefste Dankbarkeit aus.

Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco