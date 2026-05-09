Nach über 40 Jahren: Eine echte Legende tritt bei Nintendo zurück

Bei Nintendo endet eine weitere Ära: Wie das Unternehmen im Rahmen seiner aktuellen Geschäftszahlen bekanntgab, wird Takashi Tezuka am 26. Juni 2026 offiziell als Executive Officer zurücktreten.

Tezuka gehört zu den wichtigsten und prägendsten Entwicklern in der Geschichte des Unternehmens. Über mehr als 40 Jahre hinweg arbeitete er an einigen der bekanntesten Spiele überhaupt – darunter Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past oder auch Yoshi’s Island. Zuletzt war er noch als Produzent von Super Mario Bros. Wonder aktiv.

Eine Generation von Nintendo-Veteranen verabschiedet sich

Mit seinen 65 Jahren erreicht Tezuka das typische Ruhestandsalter bei Nintendo. Gleichzeitig reiht er sich damit in eine wachsende Liste langjähriger Entwickler ein, die das Unternehmen zuletzt verlassen haben.

Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, dass auch Hideki Konno, bekannt für Arbeiten an Mario Kart, sowie Kensuke Tanabe, der unter anderem an Metroid Prime beteiligt war, in den Ruhestand gehen.

Viele der großen Namen aus der NES- und SNES-Ära haben diesen Punkt inzwischen erreicht. Dazu gehören beispielsweise Shigeru Miyamoto, der mittlerweile 73 Jahre alt ist, sowie Eiji Aonuma, Koji Kondo und Yoshio Sakamoto. Welche Erinnerung verbindet ihr mit Tezuka?

via VGC, Bildmaterial: Nintendo