Es hat sich ausgeportet: Ghost of Yotei und Saros werden wohl nicht für PC erscheinen

Es besteht die Möglichkeit, dass Sony Interactive Entertainment seine Strategie für PC-Veröffentlichungen grundlegend ändert. Das hatte Journalist Jason Schreier schon vor einigen Tagen in seinem Podcast angedeutet.
Jetzt ist er sich offensichtlich sicher genug, um die Interna auch in einem Bloomberg-Bericht zu formulieren. Demnach will das Unternehmen in Zukunft keine großen Singleplayer-Titel mehr für den PC veröffentlichen.
Der Bericht beruht auf mehreren mit den Plänen vertrauten Quellen. Demnach sollen kommende PS5-Exklusivtitel wie Ghost of Yotei oder Saros nicht mehr für den PC erscheinen. Auch interne Projekte anderer PlayStation-Studios könnten ausschließlich auf der Konsole bleiben.
Allerdings würde diese Änderung nicht für alle Spiele gelten. Multiplayer- und Live-Service-Titel wie Marathon oder MARVEL Tokon: Fighting Souls sollen weiterhin auch für den PC erscheinen. Ebenso seien PC-Versionen von extern entwickelten Spielen, die von Sony veröffentlicht werden – etwa Death Stranding 2: On the Beach oder Kena: Scars of Kosmora – derzeit weiterhin geplant.
Die PC-Strategie des Unternehmens ist offenbar umstritten. Einige Verantwortliche befürchten, dass PC-Versionen die Marke PlayStation schwächen und langfristig die Verkaufszahlen der Konsole beeinflussen könnten. Da dürften nun auch die Pläne von Xbox mit hineinspielen, aus Project Helix eine Hybrid-Plattform aus PC und Xbox zu basteln.
Sony hat erst 2020 damit begonnen, große PlayStation-Spiele auch auf dem PC zu veröffentlichen. Den Anfang machte Horizon Zero Dawn, später folgten Titel wie God of War, God of War Ragnarök, Days Gone, Ghost of Tsushima und die Marvel’s Spider-Man-Reihe.
Laut einer Analyse von Newzoo (via Games Industry) kamen PlayStation-Spiele aber schlicht auch nicht so gut wie erhofft an. Demnach soll vor allem der Zeitverzug zwischen PlayStation- und PC-Veröffentlichung dafür verantwortlich sein. Eine offizielle Bestätigung der möglichen Kursänderung liegt bislang nicht vor. Den Bericht wollte Sony Interactive Entertainment auf Nachfrage laut Bloomberg nicht kommentieren.
Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
6 Kommentare
Das eine ist (angeblich) die Befürchtung einiger Verantwortlicher. Das andere ist eine Analyse eines externen Marktforschers.
Beide Thesen können nebeneinander existieren.
Es kommt auch arg auf die Spiele an. Einige Sony-Spiele waren Millionenseller, bei anderen (Kena PC) war ich gefühlt der einzige in Deutschland, der es auf Steam gekauft hat.
So oder so könnte man auch einfach wieder den Entschluss gefasst haben, dass man die Kunden wieder an die PS5 binden möchte.
Und ich mein, ich kann verstehen, dass man Spiele lieber auf mehr Plattformen sehen möchte und Spiele möglichst vielen zugänglich sind, auf der anderen Seite sind eben Exklusivtitel auch mit die stärksten Argumente für eine bestimmte Konsole.
Fehlt dieses Kaufargument, müssen Konsolenhersteller sich noch mehr einfallen lassen, um eine Konsole attraktiv zu halten. Konsolen sind ja leider nicht mehr das "Plug In and Play"- Gerät, dass sie mal waren und je näher man den PCs kommt, desto mehr geht die Eigenheit einer Konsole stiften.
Und wenn diese Eigenidentität flöten geht, tja, dann bleiben am Ende des Tages eben nur noch die Exklusivspiele.
Ich zähle zu denen, die Sony verloren hat und auch nicht schnell wiedergewinnen wird. Ich bin auf PC gewechselt.
Da war mein Gedanke natürlich schon: kommt doch mal ein Sony-Titel, der interessant wäre, warte ich einfach auf den PC Release. Ab der PS6 brauch ich nun also die Konsole.
Macht für mich also schon Sinn, auch wenn ich nun leer ausgehen sollte. Muss man dann einfach schauen, was für Titel es sein werden. GaaS kann Sony behalten (und kommt ja auf PC) und auch die Fortsetzungen der großen IPs konnten mich einfach nicht begeistern.
Schmerzlich wäre da eher ein Stellar Blade, das Sony veröffentlichte und wohl dann auch nicht auf PC landen würde mit der neuen Strategie. Muss man sehen, wie viele solcher Titel es überhaupt noch geben wird. Sony hat sich leider sehr geändert.
Würde ich mir (Stand jetzt) eher wenig Sorgen machen. ShiftUp denkt ja aktuell über Self-Publishing nach, ein neues Stellar Blade könnte sogar unter ihrer eigenen Führung heraus kommen. Falls das passiert, wären sogar noch weitere Plattformen kein Problem. Je nachdem, wie gut sie da aufgestellt sind, könnten die nächsten Titel sogar dann zeitgleich auf Playstation und PC erscheinen.