Es hat sich ausgeportet: Ghost of Yotei und Saros werden wohl nicht für PC erscheinen

Es besteht die Möglichkeit, dass Sony Interactive Entertainment seine Strategie für PC-Veröffentlichungen grundlegend ändert. Das hatte Journalist Jason Schreier schon vor einigen Tagen in seinem Podcast angedeutet.

Jetzt ist er sich offensichtlich sicher genug, um die Interna auch in einem Bloomberg-Bericht zu formulieren. Demnach will das Unternehmen in Zukunft keine großen Singleplayer-Titel mehr für den PC veröffentlichen.

Der Bericht beruht auf mehreren mit den Plänen vertrauten Quellen. Demnach sollen kommende PS5-Exklusivtitel wie Ghost of Yotei oder Saros nicht mehr für den PC erscheinen. Auch interne Projekte anderer PlayStation-Studios könnten ausschließlich auf der Konsole bleiben.

Allerdings würde diese Änderung nicht für alle Spiele gelten. Multiplayer- und Live-Service-Titel wie Marathon oder MARVEL Tokon: Fighting Souls sollen weiterhin auch für den PC erscheinen. Ebenso seien PC-Versionen von extern entwickelten Spielen, die von Sony veröffentlicht werden – etwa Death Stranding 2: On the Beach oder Kena: Scars of Kosmora – derzeit weiterhin geplant.

Die PC-Strategie des Unternehmens ist offenbar umstritten. Einige Verantwortliche befürchten, dass PC-Versionen die Marke PlayStation schwächen und langfristig die Verkaufszahlen der Konsole beeinflussen könnten. Da dürften nun auch die Pläne von Xbox mit hineinspielen, aus Project Helix eine Hybrid-Plattform aus PC und Xbox zu basteln.

Sony hat erst 2020 damit begonnen, große PlayStation-Spiele auch auf dem PC zu veröffentlichen. Den Anfang machte Horizon Zero Dawn, später folgten Titel wie God of War, God of War Ragnarök, Days Gone, Ghost of Tsushima und die Marvel’s Spider-Man-Reihe.

Laut einer Analyse von Newzoo (via Games Industry) kamen PlayStation-Spiele aber schlicht auch nicht so gut wie erhofft an. Demnach soll vor allem der Zeitverzug zwischen PlayStation- und PC-Veröffentlichung dafür verantwortlich sein. Eine offizielle Bestätigung der möglichen Kursänderung liegt bislang nicht vor. Den Bericht wollte Sony Interactive Entertainment auf Nachfrage laut Bloomberg nicht kommentieren.

