Silent Hill f sorgt weiter für starke Verkaufszahlen und erreicht den nächsten Meilenstein

Konami hat einen neuen Meilenstein für Silent Hill f bekannt gegeben. Wie das Unternehmen mitteilte, konnten die weltweiten Auslieferungen und digitalen Verkäufe des Horror-Titels inzwischen die Marke von zwei Millionen Einheiten überschreiten.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung am 25. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC gelang Silent Hill f ein starker Start. Schon innerhalb des ersten Tages wurde damals die Marke von einer Million Verkäufen erreicht.

Psychologischer Horror im Japan der 1960er

Silent Hill f verlegt die bekannte Horror-Reihe erstmals konsequent in ein japanisches Setting der 1960er Jahre. Im Mittelpunkt steht Hinako Shimizu, deren Heimatstadt Ebisugaoka plötzlich von dichtem Nebel verschlungen wird und sich in einen albtraumhaften Ort verwandelt.

Spieler erkunden die verstörende Stadt, lösen Rätsel und stellen sich grotesken Kreaturen. Für die Geschichte zeichnet unter anderem Autor Ryukishi07 verantwortlich, während Serien-Komponist Akira Yamaoka erneut an der Musik beteiligt war.

Die Reihe geht bereits weiter

Bereits im Februar stellte Konami außerdem den nächsten Ableger der Reihe vor: Silent Hill: Townfall. Dort folgt die Handlung Simon Ordell, der durch eine geheimnisvolle Frauenstimme über Funk zurück auf die Insel St. Amelia gerufen wird.

Mit Silent Hill f scheint Konami der Horror-Reihe also neuen Schwung verliehen zu haben – und die nächsten Projekte stehen bereits in den Startlöchern.

via Gematsu, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment